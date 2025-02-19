228連假僅台北故宮郵局營業 快捷郵件照常投遞

和平紀念日連續假期，各地郵局營業窗口僅臺北故宮郵局營業。示意圖。（資料照）

2025/02/19 11:42

〔記者林志怡／台北報導〕下週就是228連假，中華郵政公司指出，2月28日至3月2日連續假期期間，各地郵局營業窗口僅台北故宮郵局營業，但仍會照常投遞快捷郵件，有郵寄或金融需求的民眾，可利用i郵箱（寄件於連假後收攬）、自動櫃員機、開放式信箱間及自助郵局等。

中華郵政說明，和平紀念日連續假期，各地郵局營業窗口僅台北故宮郵局營業，提供外幣兌換、各類集郵票品與代售商品販售服務，其餘郵局一律停止營業，並停止收攬信筒（箱）郵件及投遞包裹、限時、普通郵件。

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不過，中華郵政公司指出，為因應顧客交寄快捷郵件需求，仍照常投遞快捷郵件，並開放全台郵局郵務科（快捷股、郵務股或投遞股）及駐有守衛或保全的郵局（郵務股），收寄國內、國際快捷郵件。

中華郵政公司也提醒，因美國、加拿大、歐盟27國、英國、瑞士、挪威、香港、日本、澳大利亞、紐西蘭、韓國、印尼、馬來西亞、巴西、約旦、南非、印度及白俄羅斯郵政強制要求傳遞電子通關資訊（ITMATT），寄往上述國家、地區之國際快捷商品類郵件請於營業日再至各局交寄。

114年和平紀念日連續假期收寄快捷郵件一覽表。（圖由中華郵政公司提供）

114年和平紀念日連續假期收寄快捷郵件一覽表。（圖由中華郵政公司提供）

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