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    高市大同醫院氣體管路標示遭惡意塗抹 衛生局報案要逮人

    高雄市立大同醫院移交長庚經營後，卻發現氣體管路標示竟遭惡意塗抹。（記者許麗娟攝）

    高雄市立大同醫院移交長庚經營後，卻發現氣體管路標示竟遭惡意塗抹。（記者許麗娟攝）

    2025/02/19 11:43

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市立大同醫院今年元旦起改由長庚體系經營，衛生局辦理移交5天後，卻發現院內工務氣體管路標示遭人惡意以白漆塗抹，因影響辨識恐危及醫院及病患安全，經院方通報衛生局後，衛生局近日依違反醫療法函請雄檢偵辦調查。

    大同醫院原由高醫體系經營至2024年12月31日15年期滿，由長庚取得新的10年經營權，於今年元旦起正式接手，據了解，移交時管線檢查正常，但5天後院內發現工務氣體管路標誌、流向指標、注意事項等字樣遭惡意以白漆覆蓋，幸及早發現且有舊照片比對，才不致造成危險，但衛生局認為關鍵設備遭蓄意破壞，危及病患安全，因此依違反醫療法函請雄檢偵辦，檢方受理後已分案調查。

    另也傳出大同醫院1月間消防逆止閥還突然遭人開啟，導致警報鳴響，員工調閱監視器發現畫面無法回放，並有1樓阿摩尼亞外洩等問題。

    對此，大同醫院回應，病人安全是醫院最重要的核心價值，2024年12月31日發現的第一時間已立即全面檢視和檢修完畢，後續又出現遭人惡意破壞等情形，已請同仁隨時提高警覺，加強定期檢修巡檢頻率，確保病人與醫療安全無虞。針對本案相關事證業於司法程序進行中。高雄市衛生局亦表示，相關事證業於司法程序進行釐清中。

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