台中精密園區2社宅水質混濁 建商施工挖斷水管允負責

位在台中精密園區的2棟社宅，因建商挖破水管，導致污水進入水塔，水質污濁。（何文海提供）

2025/02/19 11:58

〔記者蘇金鳳／台中報導〕位在台中精密園區內的新業宜家及新業誠家2棟社會住宅的用水突然變濁，民眾抱怨台中市民生用水為何如此沒有保障。民進黨中市議員何文海今天邀集經發局等相關會勘，發現是附近建設公司在施工不慎挖破自來水管線，雖然及時修復，但污水隨破損管線流入自來水管線內，造成大樓水塔內水質污濁。

對此，經發局在現場的官員要求建商要負責協助大樓將水塔的污水排除並清洗水塔，並支付清洗的相關費用；建商表示，願意負責後續相關問題處理。

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市議員何文海昨天接獲台中精密園區的2棟社會住宅民眾陳情，指大樓管理人員發現兩棟大樓水塔內水質嚴重遭到污染，經查是附近建設公司施工不慎挖破自來水管線造成。

何文海今天邀集市府經發局、肇事建商等相關單位一同會勘，現場張姓住戶相當無奈的表示，為何台中市民生用水為何會如此沒有保障，如果不慎飲用受污染的水，民眾健康如何保障？

也有一位吳姓住戶要求台中市政府應該要加派自來水車到現場，協助這兩棟大樓民眾解決暫時無水可用的情況。

何文海指出，這2棟水塔遭污染的大樓是精密園區內的社會住宅，2棟加起來有超過860戶的用水受到影響，戶數相當多，建設公司應儘速善後，不要影響民生用水。

民進黨中市議員何文海會勘位在精密園區兩棟水塔遭污染的社宅。（何文海提供）

位在台中精密園區的2棟社宅，因建商挖破水管，導致污水進入水塔，水質污濁。（何文海提供）

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