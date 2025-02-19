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    威力彩頭獎飆16.5億元 廖大乙：求財可拜「招來旺果」

    威力彩頭獎飆16.5億元，廖大乙表示到土地公廟求財，可拜香蕉、梨子、鳳梨及蘋果4種水果，有「招來旺果」之意。（廖大乙提供）

    威力彩頭獎飆16.5億元，廖大乙表示到土地公廟求財，可拜香蕉、梨子、鳳梨及蘋果4種水果，有「招來旺果」之意。（廖大乙提供）

    2025/02/19 10:15

    〔記者張協昇／南投報導〕威力彩頭獎連續32期槓龜，預估明（20）日若開出頭獎，獎金將高達16.5億元，民眾也紛紛到土地公廟拜拜祈求幸運中大獎，民俗專家廖大乙表示，到土地公廟拜拜求財可準備麻糬等「三寶」及「招來旺果」等4種水果，惟他也提醒民眾，中大彩要有天命，買彩券適可而止，否則即便中大獎也恐招來橫禍。

    威力彩17日開獎再度槓龜，台灣彩券公司預估20日若開出頭獎，獎金上看16.5億元，全民又開始瘋買彩券，各地彩券行買氣熱絡，業績翻倍，許多土地公廟也紛紛湧進民眾拜拜求財，祈求幸運中大獎。

    民俗專家廖大乙說，民眾到土地公拜拜求財，可準備「三寶」供品，「三寶」是指麻糬、花生及米酒，或香蕉、梨子、鳳梨及蘋果4種水果，拜麻糬是因土地公喜吃甜食，且麻糬軟Q有「黏錢招財」的寓意，花生則代表好事發生，至於拜香蕉、梨子、鳳梨及蘋果則取台語吉祥諧音「招來旺果」，會帶來好結果。

    惟廖大乙強調，威力彩頭獎上看16.5億元，是一筆大橫財，會中大獎都是福澤深厚、數輩子有積累大功大德之人，花100元做個發財夢無妨，但若沒有福份中大獎或中了大獎不知布施積福，姿意揮霍，反而會招來橫禍，台南三官廟即有一副對聯寫著：「財福隨緣有勞終有得，神功濟困非份莫強求」，或許能帶給民眾一些啟示。

    威力彩頭獎飆16.5億元，南投彩券行買氣熱絡，民眾排隊買彩券。（記者張協昇攝）

    威力彩頭獎飆16.5億元，南投彩券行買氣熱絡，民眾排隊買彩券。（記者張協昇攝）

    民俗專家廖大乙表示，到土地公廟拜拜求財可準備「招來旺果」等4種水果，惟他也提醒民眾，中大彩要有天命，買彩券適可而止。（廖大乙提供）

    民俗專家廖大乙表示，到土地公廟拜拜求財可準備「招來旺果」等4種水果，惟他也提醒民眾，中大彩要有天命，買彩券適可而止。（廖大乙提供）

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