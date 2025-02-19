新竹縣快捷9號又出包！延遲40分鐘發車 通勤族苦等

預定今（19）日上午6點30分自竹北總站發車的快捷9號公車，因「司機身體不適」延遲了40分鐘，於7點10分才補發。資料照。 （記者廖雪茹攝）

2025/02/19 09:52

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣快捷9號又出包！預定今（19）日上午6點30分自竹北總站發車的快捷9號公車，因「司機身體不適」再度放鳥，經補救後，延遲了40分鐘，於7點15分才補發，大量學生與通勤族無助苦等，最後只能由家長緊急接送，該班車無人搭乘。

新竹縣快捷9號公車在2月12日開學日試營運首日，未實際上路，縣長楊文科震怒，縣府交通旅遊處當天隨即宣布廢止亦捷科際公司的籌備經營路權，下午改由捷乘客運公司配合緊急代駛。沒想到代駛1個星期，又發生狀況。

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縣府交通旅遊處長陳盈州表示，捷乘公司回報，快捷9號駕駛因清晨出門前肚子突然不舒服，又因責任心重急於趕班，所以慢了點回報調度；捷乘並回報，早上尖峰各線車輛皆肩負重任，經評估改派其他車輛與原車輛前往，可能會誤點更多，所以仍請其回原人原車繼續服務。

陳盈州表示，今日快捷9號6點15分正常發車，共19人搭乘；6點30分延至7點15分出發，於8點41分抵達新竹高商，無人搭乘。試營運階段同步檢討改進，發現司機臨時有狀況要有立即回報的機制，已經請業者檢討。

新竹縣議員吳旭智立即在臉書緊急發布訊息請家長、學生和通勤族留意。

竹北市民代表陳禹同認為，交旅處僅以「司機身體不適」帶過，沒有即時通知，沒有應變措施，乘客只能無奈受害！縣府運輸管理如此荒腔走板，還要縣民如何信任？如果客運公司沒有備用司機，那當其中一人無法出勤時，這條路線就直接停擺？

陳禹同質疑，當下沒有即時通知，學生、通勤族傻等40分鐘，主管單位是被民意代表通知？人力調度荒唐，一個司機請假就全線癱瘓，這是什麼管理能力？批評主管單位不顧乘客權益。學生遲到、上班族誤點，誰負責？「這不只是公車誤點，而是縣府怠惰與運輸管理崩潰！」縣府不要再推卸責。

預定今（19）日上午6點30分自竹北總站發車的快捷9號公車，因「司機身體不適」延遲了40分鐘，於7點15分才補發。 （擷取自新竹縣議員吳旭智臉書）

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