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    27歲青年只有打工經驗 嘉義就業中心助職涯再造錄取倉管工作

    27歲的王耀輝（右）錄取倉管人員工作，認真工作態度，獲得公司課長黃耀德（左）肯定。（圖由嘉義就業中心提供）

    27歲的王耀輝（右）錄取倉管人員工作，認真工作態度，獲得公司課長黃耀德（左）肯定。（圖由嘉義就業中心提供）

    2025/02/19 09:41

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕27歲排灣族青年王耀輝，因只有零售業打工經驗，在嘉義求職、應徵工作屢屢石沉大海，勞動部雲嘉南分署嘉義就業中心就服員協助運用「青年職得好評計畫」、「僱用獎助措施」，媒合王耀輝到發得科技工業股份有限公司擔任倉管人員，除領取薪資，還能領得獎勵金3萬元，緩解經濟壓力。

    王耀輝來自屏東，畢業結婚生子，決定在嘉義生根發展，王耀輝說，小孩出生後經濟壓力很大，因而尋求正職工作養家活口，因沒有工作經驗，求職屢屢碰壁，很珍惜現在的倉管人員工作，公司規劃在職訓練，讓他很快適應環境，習得如倉庫儲位管理等職能，現在準備考天車、堆高機等證照，公司全額補助課程及考照費用，希望考取後貢獻所學在工作上。

    嘉義就業中心主任李奇玟表示，「青年職得好評計畫」的對象為29歲以下、失業超過6個月青年，透過就業服務員深度諮詢、導入職涯測評，根據青年求職需求提供就業資訊，如經推介就業穩定工作滿3個月，還可以申請就業獎勵金3萬元，符合資格青年到勞動部的就業服務機構辦理登記，即可參加。

    嘉義就業中心就業服務員（右）協助王耀輝（中）找到正職工作。（圖由嘉義就業中心提供）

    嘉義就業中心就業服務員（右）協助王耀輝（中）找到正職工作。（圖由嘉義就業中心提供）

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