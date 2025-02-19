把握今明回暖好天氣 明晚鋒面、冷氣團接力濕冷到下週
今明兩天大陸冷氣團逐漸減弱，各地氣溫將逐步回升，明日高溫普遍可回升至20-26度。（資料照）
蔡百靈／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕今明兩天（19-20日）大陸冷氣團逐漸減弱，各地氣溫將逐步回升，明日高溫普遍可回升至20-26度，不過明入夜後天氣又將有變化，鋒面、冷氣團接力南下，週五（21日）起至下週一（24日）北部及東部將轉濕冷。
天氣風險分析師林孝儒表示，大陸冷氣團逐漸減弱，風向逐漸轉為偏東至東南風，各地氣溫將逐步回升，其中以明日回溫幅度最明顯。預測西部為晴或多雲天氣，高溫普遍可回升至20-26度，低溫約13-16度。而迎風東部雲量仍較多，為多雲或陰的天氣，並仍有地形短暫雨機會，氣溫約16-20度。早晚氣溫仍低，日夜溫差大，需注意保暖。
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週四入夜後天氣將再度轉變，預測鋒面通過後，接續新一波大陸冷氣團南下，週五至下週一，迎風北部及東部將為陰有短暫陣雨的天氣，中南部則大致維持多雲或晴的天氣，但山區偶有短暫雨機會。北部及東部氣溫約12-17度、中南部白天19-22度，但夜晚受輻射冷卻作用加強，低溫可能降至12-15度，日夜溫差擴大，請適時增減衣物。
林孝儒指出，預估下週一冷氣團逐漸減弱後，下週二至下週四台灣附近將轉為高壓迴流影響，風向為偏東至東南風，雖然不排除華南雲系偶爾東移影響，但整體來看天氣較為穩定，氣溫也將進一步回升。預測下週五起才有東北季風增強的趨勢，屆時可能再帶來氣溫下降的變化。