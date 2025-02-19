梨山甜蜜前奏主題音樂會 寒風低溫熱情開唱

雲端上的婚禮12對來自香港及新加坡的佳偶參加「甜蜜前奏主題音樂會」。（記者張軒哲攝）

2025/02/19 08:21

〔記者張軒哲／台中報導〕大梨山櫻花綻放，交通部觀光署參山國家風景區管理處主辦的「2025雲端上的婚禮」，今日將在福壽山農場登場，12對來自香港及新加坡的佳偶共襄盛舉。昨晚「甜蜜前奏主題音樂會」在9度低溫中熱情開演，場面歡樂。

昨晚梨山賓館前廣場化身為音樂與光影交織的夢幻舞台，搭配全台最高的耶誕燈飾-雪松主燈，為夜晚的盛會增添唯美氛圍。在地表演團體-RAKA原靈舞團以原民舞蹈揭開序幕，晚會接續由Superguest樂團、Kanit卡尼特樂團輪番登場，壓軸由開心男團-黑旋風熱情歡唱，以一系列的動人歌曲，與現場民眾互動演唱多首流行國台語歌曲，熱情嗨歌點燃梨山夜晚的熱情。

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除了精彩的演出，現場還特別設置泰雅文化體驗關卡，讓遊客親身感受梨山的文化魅力。包含傳統服飾試穿、樂器體驗、射箭挑戰等，完成闖關集章可參加摸彩活動，最後由一名陳小姐將iPad大獎帶回家。此外，現場也特別準備暖心薑茶與限量暖暖包，讓遊客在寒冷的高山夜晚，感受到最溫暖的款待。

「甜蜜前奏主題音樂會」熱情開演。（記者張軒哲攝）

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