屏縣今年度照顧服務員職訓招生中 462個名額培育長照服務人才

屏縣府勞動暨青年發展處歡迎有志投入長照產業的民眾參加職訓。（記者羅欣貞攝）

2025/02/19 08:07

〔記者羅欣貞／屏東報導〕面對高齡與少子化的挑戰，照顧服務產業的人力需求日益增加，屏東縣政府今年（2025年）持續與民間團體、醫院、學校等服務單位合作，舉辦照顧服務員職業訓練課程，3月至9月共有14個訓練班目前陸續招生中。

屏縣府表示，一般民眾透過訓練取得結業證書，即便非本科系畢業，也能成為認證的照顧服務專業人員，同步達到提升自我專業知能及增加穩定收入來源，歡迎有志投入長照產業的民眾即日起向各相關訓練單位報名。

請繼續往下閱讀...

勞動暨青年發展處長李雨蓁表示，今年度從3月至9月共有14個訓練班陸續招生中，包含職前訓練、在職訓練班在內共有462個訓練名額，訓練地點從南到北包含屏東、內埔、長治、萬丹、萬巒、南州、恆春等各鄉鎮市均有開課，本次開班也特別配合衛生福利部長期照顧專業人員數位學習平台招收隨班附讀生，只要先完成該平台核心課程並取得證書，接續參加訓練單位所辦理的實體術科課程，也可順利取得結業證書，讓民眾能夠多元選擇參訓管道。

勞動暨青年發展處說明，有意願參訓的一般身份民眾須先繳納全額訓練費用，如經考核成績及格取得結業證書，最高可補助80%訓練費。若民眾身份符合獨力負擔家計、中高齡、身心障礙、原住民、低收入戶或中低收入戶中有工作能力、長期失業者、二度就業婦女等就業服務法規定的特定就業身分者，經審查通過，最高可獲100％全額補助訓練費。

屏縣府歡迎縣內年滿16歲以上且有志就成為長照專業人力的民眾踴躍報名參加，報名方式可洽各訓練單位，相關疑問可向屏東縣政府勞動暨青年發展處諮詢：08-7558048轉503。

屏縣今年度照顧服務員職訓招生中 。（屏東縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法