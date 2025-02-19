紐國液態乳零關稅卻比國產鮮奶貴 業界人士解謎

國外進口和本土鮮奶提供消費者更多選擇。（記者楊媛婷攝）

2025/02/19 08:09

〔記者楊媛婷／台北報導〕紐國液態乳今年起輸入我國免關稅，不少民眾到零售通路要購買紐西蘭液態乳卻發現比國產鮮乳更貴，業界人士指出，這是因紐西蘭液態乳主力市場在業務用牛奶，而非零售端鮮乳，家庭用市場則因國產鮮乳口味更佳，因此仍多以採買國產鮮乳為主。

許多民眾最近到超市通路想買紐西蘭進口鮮奶跟國產鮮奶相比較，卻發現紐西蘭進口鮮奶1公升的超市販售價格約120元，比國產鮮奶更貴，而且這些號稱所謂的紐西蘭「鮮奶」，效期更長達90天，實際上是ESL乳，業界人士指出，進口的冷凍濃縮奶（液態乳）主力市場非一般小家庭消費，國內冷凍濃縮奶主要進口廠商為統一、佳格、開元食品，進口後的冷凍濃縮奶還原後通常都是製作為業務用牛奶。

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中華民國乳業協會祕書長方清泉則指出，這些業務用牛奶通常見於手搖飲、大飯店咖啡機使用牛奶、飯店早餐提供牛奶等，他表示，民眾家庭消費用鮮奶市場一向穩定，對國內酪農而言，決戰點是在餐飲業務用牛奶，農業部今年起鼓勵國內手搖飲業者採用國產鮮乳，乳業協會也加碼150萬元費用提供宣傳。

方清泉表示，國內民眾購買鮮奶時仍較偏愛國產鮮乳，這是因國產鮮奶近年不斷提高品質，口感甚至勝過日本，完全不擔心民眾將國產鮮奶和紐國鮮奶比較，有信心國產鮮奶在口味、口感、品質都完勝紐國進口鮮奶。

進口乳另一問題則在於標示，衛福部食藥署去年6月預告將保存期限超過30天的長效乳可稱為鮮乳，經乳業協會、酪農方多次陳情反映後，政院已指示效期14天以內才可標為鮮乳，業界人士指出，對於ESL乳的中文名稱、鮮乳的明確定義等，食藥署預計2週左右就會對外預告。

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