今明短暫回溫週五天氣驟變 週末強冷空氣南下更濕冷

氣象專家指出，預估今明隨著冷氣團減弱，各地氣溫將回升，但早晚低溫仍涼，且週五又將天氣驟變，週六至下週一又有強冷空氣南下，且會比上波濕冷。（資料照）

2025/02/19 08:04

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晨受大陸冷氣團影響各地天氣偏冷，氣象專家指出，預估今明隨著冷氣團減弱，各地氣溫將回升，但早晚低溫仍涼，且週五又將天氣驟變，週六至下週一又有強冷空氣南下，且會比上波濕冷，影響時間也較久，預估部分平地的最低氣溫仍將降至10度以下。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今日白天起，大陸冷氣團開始減弱，台灣各地氣溫稍稍回升，桃園以北及宜蘭、花蓮地區高溫在攝氏17至20度之間，不過，早晚低溫仍涼；其它地區高溫可上探攝氏22至25度，感受較為舒適溫暖。離外島的澎湖地區全天攝氏15至19度，金門地區攝氏11至18度之間，馬祖地區攝氏9至13度。

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「林老師氣象站」表示，明天天氣與今天相似，白天高溫甚至還會再進一步回升；不過後天又將天氣驟變，提醒大家請把握這1天半的短暫好天氣！

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，「大陸冷氣團」在今晨達標，台北測站於2點多出現14.4度低溫，今日白天起「大陸冷氣團」將漸減弱，氣溫會小幅回升。不過今日在大台北東側、東半部有局部短暫雨，西半部晴時多雲。明日氣溫續回升，略回暖；各地晴時多雲丶易有霧，北海岸、東半部偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮指出，週五將有鋒面掠過，北部、東半部有局部短暫雨，受冷空氣南下影響氣溫漸降。週六至下週一則會有強冷空氣緩慢南下，且比上波濕冷，影響時間也較久，部分平地的最低氣溫仍將降至10度以下，要注意保暖。下週日入夜至週一晨、氣溫降至最低，至於是否觸及「強烈大陸冷氣團」的標準？則還不一定，應繼續觀察。

吳德榮表示，根據最新各國模擬顯示，下週二起至週四在暖氣團範圍內，各地為「溫暖如春」，易起霧的天氣，沒有明顯冷空氣，故不至於一路冷到2月底。至於下週五又會有一道鋒面快速掠過，但同樣冷空氣不明顯，鋒面結構則差異甚大，因屬於末期模擬，具體發展仍應持續觀察。

「林老師氣象站」發文指出，今日白天起，大陸冷氣團開始減弱，台灣各地氣溫稍稍回升，明天天氣與今天相似，白天高溫甚至還會再進一步回升，不過後天又將天氣驟變。（圖擷自臉書）

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