02/19 各報重點新聞一覽

國民黨籍台北市議員陳重文涉台智光弊案，台北地院去年底將他判刑八年六月，但仍繼續「故技重施」，疑利用職權以索資、施壓公務員方式，拿下北市府標案。（資料照）

2025/02/19 06:41

自由時報

自由日日Shoot》台智光案被重判 還承接市府標案 國民黨北市議員陳重文 涉職權索資、施壓

國民黨籍台北市議員陳重文涉台智光弊案，台北地院去年底將他判刑八年六月，檢方還查出他設立處理環保堆肥、廚餘等業務的「立展農業科技公司」涉資本登記不實；如今又有案外案，陳疑利用職權以索資、施壓公務員方式，協助立展公司近兩年承接金額達三千多萬元的北市府五件標案，誇張的是，他一審被重判後仍不知收斂，繼續「故技重施」，今年一月十六日還拿下北市府五七六萬元的標案。

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台灣人赴中國失聯、遭拘留 去年迄今52件

中國持續盤查、留置及關押台灣人，陸委會主委邱垂正昨日示警指出，國人赴中有相當風險，去年一月至今共收到六十五件陳情案，其中台灣民眾赴中後，失聯或遭限制人身自由五十二件。

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造假病歷躲避服役 集團助逃兵役 男星王大陸「閃兵」被捕

以陳姓男子為首的助逃兵役不法集團，涉嫌協助想躲兵役的役男造假病歷，讓他們免當兵，新北地檢署昨天指揮刑事警察局、新北市警永和分局兵分多路搜索，拘提三名集團成員及八名欲逃兵役的役男，其中包括知名藝人王大陸，這些役男免當兵的手法都是造假內科相關的疾病，檢警正深入追查是否有醫療人員涉案。

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聯合報

路透：台擬買美武器3276億 盼贏得川普支持

路透報導，台灣正考慮向美國採購金額介於七十億至一百億美元（約台幣二二九三億至三二七六億元）武器，期盼在中國大陸持續對台施加軍事壓力之際，贏得美國總統川普政府的支持。

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浮覆地爭議／祖輩浮覆地變國有 80年後討回

台北市社子島堤外的和尚洲九十二年前因淡水河淹沒消失，一九四五年光復後浮覆，重新編列並分割地號，登記為國有；李姓男子主張祖輩為和尚洲九筆地號地主，提告確認土地是他和另一五六人共有，命國財署塗銷土地應有部分一五七分之一登記。李一、二審勝訴，國產署未上訴而確定。

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中國時報

討好川普 台擬軍購100億美元

賴清德總統日前宣布，將提高國防預算達到國內生產毛額（GDP）3％以上。路透17日引用匿名消息來源指出，台灣正考慮向美方購買70億至100億美元的軍武，包含岸防巡弋飛彈與海馬斯火箭系統，期望獲得川普政府的支持。

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砸百萬裝病逃兵 王大陸15萬交保

役期由4個月「軍事訓練」改為1年「義務役」，衍生出「閃兵」亂象！知名藝人王大陸砸百萬請仲介協助佯裝隱疾逃避兵役，檢警18日帶回王大陸在內9名役男、3名仲介等共12名被告，新北檢方複訊後諭知王大陸15萬元交保，全案朝《妨害兵役治罪條例》、《刑法》偽造文書等罪偵辦中。

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中國持續盤查、留置及關押台灣人，陸委會主委邱垂正昨日示警指出，國人赴中有相當風險。（資料照）

藝人王大陸涉妨害兵役，獲交保後離開新北地檢署。（記者潘少棠攝）

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