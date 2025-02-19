高雄「獵龍大隊」成軍645人 里長77人增獵龍服務更專業

農業局「獵龍大隊」達645人，里長保定綑綁綠鬣蜥。（記者陳文嬋攝）

2025/02/19 00:03

〔記者陳文嬋／高雄報導〕綠鬣蜥逐年增多引發生態危機，高雄市農業局開班訓練「獵龍達人」今全面完訓，「獵龍大隊」成軍達645人，百名女獵人沒在怕，還有77名里長增加獵龍服務更專業，還能為民除害賺外快。

高雄市綠鬣蜥數量攀升，連市區公園也可見蹤影，農業局前年移除5449隻綠鬣蜥，去年移除6592隻綠鬣蜥，農業局今年連開5場綠鬣蜥捕捉訓練班今全面完訓，今年目標移除2.4萬隻綠鬣蜥，迄今已移除793隻綠鬣蜥。

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「獵龍大隊」達645人，其中女獵人105人，最年輕才18歲，最年長是78歲仁武區灣內里長鍾光西；里長共77人，以鳳山區17人最多，有17人曾協助里民捕捉過綠鬣蜥經驗，還有12名女里長。

鳳山區忠義里長李朝清表示，綠鬣蜥已進入市區生活圈，曾發生綠鬣蜥闖進民宅，課程請來專業老師授業解惑，里長學習專業知識與技能，為民除害避免受傷，里長斜槓人生也能賺外快。

文山里長黃惠玲說，過去曾有里民通報綠鬣蜥，卻不知道該如何捕捉，透過課程學到很多，學會安全捕捉，能夠幫忙里民，提供更好服務。

里長們心繫里民，參加訓練了解綠鬣蜥植食習性，易出沒有構樹等圳溝溪流環境，不會主動攻擊或追逐人等，學會捕捉及保定綑綁技巧，以便發生突發狀況，協助里民捕捉綠鬣蜥。

農業局說，里長加入綠鬛蜥防治行列，發揮在地力量，有效提高移除量能，並向里民宣導飼養寵物應善盡飼主責任，更是事半功倍。

鳳山區忠義里長李朝清完訓，為民服務增加獵龍除害。（里長李朝清提供）（記者陳文嬋攝）

高雄「獵龍大隊」達645人，有77名里長完訓。（記者陳文嬋攝）

高雄「獵龍大隊」達645人，女里長沒在怕，保定綑綁綠鬣蜥。（記者陳文嬋攝）

高雄「獵龍大隊」達645人，光女獵人破百人。（記者陳文嬋攝）

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