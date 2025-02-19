高雄21日大停水影響15區 150處加水站+5分所供水一次看

水公司提前出動怪手，開挖設施鋼板樁等，展開工程前置作業。（水公司提供）

2025/02/19 00:04

〔記者陳文嬋／高雄報導〕自來水公司更新高雄市原水管閥，21日深夜23時停水55小時，影響15區共48.7萬戶用水；水公司陸續布設150處臨時加水站供水，5處自來水分所也會開放取水。

水公司21日辦理原水管閥更新工程，經市府協調後更新停水時間，橋頭等5區全區、左營等7區多里從21日深夜23時至24日上午6時停水55小時；鳳山區鎮北等7里改停13小時，其餘69里維持停水55小時；楠梓區改為停水52小時，大寮區水壓降低，影響48.7萬戶用水。

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水公司提前出動怪手開挖設施鋼板樁等，展開工程前置作業，以利更新管閥工程順利，盡量縮短民眾停水時間，陸續布設150處臨時加水站，每里各設1處，大多是里活動中心、廟宇，開放鳳山等5處自來水分所供民眾取水。

水公司說，除了楠梓全區21日深夜23時至24日凌晨3時停水52小時外，阿蓮、橋頭、梓官、大社、仁武5區全區從21日深夜23時至24日上午6時停水55小時；鳳山區除文德、文衡、文山、文英、忠誠、鎮北、武松7里21日夜間23時至22日中午12時停水13小時外，其餘69里停水55小時。

左營等7區多里停水55小時，包括小港區桂林、中厝、廈莊、合作、孔宅、高松、山東、松山、松金、濟南、青島、泰山、正苓、順苓、宏亮、六苓、山明（工業用除外）、店鎮（沿海路以東、工業用除外）、二苓（沿海路以東）、大苓（沿海路以東）、坪頂、大坪里；路竹區甲南、甲北、竹園、下坑里；岡山區和平、華崗、嘉興、竹圍、大遼、台上、碧紅、大莊、嘉峰、潭底、程香、後紅里；燕巢區鳳雄、角宿、瓊林、橫山、安招里；大樹區九曲、三合里（義大世界、義大中小學一帶）；左營區光輝、莒光、永清、合群、明建、祥和、屏山、進學、尾北、尾南、尾西、廟北、廟東、頂北、頂西、聖后、中南、中北、聖西、聖南、廍北、廍南、路東、城南、埤西、埤北、埤東、崇實、自助、果貿、果惠、果峰、海勝里；鼓山區雄峰、鼓峰、自強、前峰、民族、內惟、光榮、建國、忠正、龍井、平和、民強、正德、厚生里。

此外，大寮區水壓降低，不含大發產業園區、和發產業園區大發基地；5處產業（工業）園區受影響，包括南科橋頭園區、楠梓科技產業園區、楠梓及仁武產業園區、仁大工業區，水公司規劃澄清湖淨水場、北嶺加壓站及沿海四路與中林路口，供廠商以水車載水。

水公司陸續布設150處臨時加水站，將於停水後開始供水。（記者陳文嬋攝）

高雄21日大停水影響15區。（水公司提供）

高雄21日大停水影響15區，水公司布設150處臨時加水站。（水公司提供）

高雄21日大停水影響15區，水公司布設150處臨時加水站。（水公司提供）

高雄21日大停水影響15區，水公司布設150處臨時加水站。（水公司提供）

高雄21日大停水影響15區，水公司布設150處臨時加水站。（水公司提供）

高雄21日大停水影響15區，水公司布設150處臨時加水站。（水公司提供）

高雄21日大停水影響15區，水公司布設150處臨時加水站。（水公司提供）

高雄21日大停水影響15區，水公司布設150處臨時加水站。（水公司提供）

高雄21日大停水影響15區，水公司布設150處臨時加水站。（水公司提供）

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