國旅慘淡！大鵬灣旅遊人次去年下滑兩成 小琉球微降

大鵬灣主打潟湖水景，但去年較前年下滑不少。（記者陳彥廷攝）

2025/02/18 23:18

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台灣旅遊觀光受到出國排擠，以往的觀光龍頭墾丁，更是受到網友用放大鏡檢視，屏東整體觀光疑似也連帶受到影響，觀光署公布去年旅遊人次，其所轄的大鵬灣國家風景區的大鵬灣區下滑逾38萬人，小琉球也是微幅下滑，風景區管理處（簡稱風管處）指出，今年國旅仍面臨大挑戰，但將持續依步調提振觀光，例如六月的「仲夏節」，可望在熱情的國境之南用冰品串起沁涼連線。

大鵬灣國家風景區轄有大鵬灣及小琉球，過去幾年受疫情影響旅遊下滑，2022年下半年逐漸解封後，因國境封鎖全面轉向國旅，2023年則受惠全球解封，不論出國或國旅，皆湧現較多的旅遊潮，大鵬灣區更創下歷年最高遊客量，不過，去年開始，出國熱、國旅冷的現象越發明顯，大鵬灣、小琉球又是呈現兩樣情。

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觀光署統計小琉球去年觀光人次為110萬，較前年小幅下滑1萬，但小琉球洪姓旅宿業者指出，琉球目前仍是以連假國旅為主，只是近兩年不知是船班太方便還是景氣沒這麼好，觀察到部分旅客是都當天來回，因此碼頭仍可見排隊，但住宿者卻不如想像中多，加上親水本就有季節性，因此數字雖然沒有下滑太多，但實際卻感到疲軟。

大鵬灣區去年雖統計到破151萬人次，但較2023年是劇烈下滑38萬次達近20%，這明顯的落差對遊湖、遊憩業者就相當有感；「還沒過完年就開始放假！」，遊憩業者無奈說，去年暑假像是開啟「出國潮」大門，國旅開始淒慘無比，原本以為跨年、過年能夠拉抬，但沒想到春節僅作了幾天生意就「自我放假」，實在慘淡。

風管處則回應，日前舉辦的青洲灣派對就成為遊客及返鄉遊子走春的首選，吸引不少人潮湧入，目前沙雕仍持續維持原狀，後續若進入「風化期」觀看也有不同的感受，未來將朝人潮實際進化至消費的活動模式，風管處強調，大鵬灣區已是成熟的風景區，硬體設備已具足，因此目標是持續優化及開創新的點位，像是濱灣碼頭及海之女神的夜經濟及光環境等等，小琉球則是持續推動「低碳旅遊」措施。

墾丁亦是這波國旅雪崩的重災區，去年旅遊人次崩跌至疫情期間200萬整數關卡，比前年下降約8％，還跌回至2000年前的水準，整個屏東最近期的228連假也一度被觀光署預估是全台最低住房率的地方，墾丁雖非大鵬灣風管處主管，但觀光本就該橫向資源聯繫把餅作大，風管處表示，像今年「仲夏節」由大鵬灣主辦，將結合墾丁商家併同觀光署資源，攜手打拚屏東新觀光。

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