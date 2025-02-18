台東、苗栗、新竹3縣長率隊參訪台灣燈會 張善政盼有機會合作

桃園市長張善政（右） 陪台東縣長饒慶鈴（左）參訪燈會，介紹桃獸作品特色。（記者李容萍攝）

2025/02/18 23:28

〔記者李容萍／桃園報導〕「2025台灣燈會在桃園」從12日開展吸引眾多人潮，台東縣長饒慶鈴、新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦夫婦，今日上午、傍晚分別率縣府團隊參訪台灣燈會參訪「光臨千塘國」燈區，桃園市長張善政盡地主之誼，率市府觀光旅遊局長周柏吟、新聞處長羅楚東陪同導覽。

張善政介紹燈區一旁的桃園市兒童美術館及正在興建的桃園市立美術館，饒慶鈴稱許兩建物外觀造型特別，一行人走過青塘園及桃獸燈區，巧遇來自南崁、大崙地區的幼兒園幼童，師生一同在「躺平」的卡比獸前合照。

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張善政說，希望饒慶鈴縣府團隊參觀後，可以獲得更多靈感，讓台東更美麗；饒慶鈴說，她知道桃園市舉辦台灣燈會非常用心，有寶可夢及很多很人喜歡的怪獸，還有各式不同的燈區，前年來桃園造訪世界客家博覽會，幾次都有很多收獲和學習想法，這次參訪希望得到與桃園互相合作案子，2縣市有機會可以互相繼續合作發展。

張善政下午陪同楊文科、鍾東錦夫婦參訪台灣燈會寶可夢燈區作品，剛好最具人氣的卡比獸充氣偶完成充氣復展，吸引大批民眾拍照，3首長在復展的卡比獸前合影見證充氣偶， 張善政說，桃竹苗本來就是一個生活圈、大矽谷也一起合作，這次燈會非常感謝兩縣市捧場，苗栗縣後年要辦台灣燈會，桃園經驗可讓苗栗縣借鏡。

張善政表示，歡迎兩位鄰居到桃園參觀台灣燈會，桃園、新竹到苗栗縣本就是一個生活圈、大矽谷也一起合作，尤其苗栗縣後年（2027年）也要辦台灣燈會，希望桃園燈會經驗可以讓苗栗縣借鏡，感謝兩縣市來捧場，希望未來任何事情3縣市合作都是一體。

楊文科表示，12年前蛇年是新竹縣主辦台灣燈會，當時造成很大轟動，12年後看到桃園燈會的燈區非常大，各種燈飾非常炫麗很有意思，桃園是千塘之市，展現過去農村到工業、科技時代演變，讓他一睹台灣燈會燈區美麗風貌。

鍾東錦則說，這次是來桃園取經，2027年台灣燈會將在苗栗縣舉辦，苗栗上一次舉辦經驗在2011年，這次帶著縣府團隊來桃園看燈會，覺得非常驚艷，桃園地理環境及燈區設計布置很多值得苗栗學習， 後年輪到苗栗縣主辦燈會，歡迎大家到苗栗捧場、遊玩。

桃園市長張善政（右3） 陪台東縣長饒慶鈴（左3）參訪燈會，介紹桃獸作品特色。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（後中） 陪台東縣長饒慶鈴（後左2）參訪燈會，充當「寶可夢」頻頻與幼童合影比ya。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（左2）陪新竹縣長楊文科（左1）、苗栗縣長鍾東錦（右2）夫婦合影見證復展的卡比獸人氣。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（左2）陪新竹縣長楊文科（左1）、苗栗縣長鍾東錦（右2）夫婦合影見證復展的卡比獸人氣。（記者李容萍攝）

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