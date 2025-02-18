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    再續攤！陳其邁：「日光海島生活節」7國卡司2/22上陣

    來自美國的爵士樂團 AndyJaffeSeptet。（高市府提供）

    來自美國的爵士樂團 AndyJaffeSeptet。（高市府提供）

    2025/02/18 22:53

    〔記者王榮祥／高雄報導〕冬日遊樂園圓滿閉幕，高雄市長陳其邁今晚卻說：「你以為冬日遊樂園完就結束了？」提醒大家「日光海島生活節」本週六、日將在高雄中央公園登場，7國華麗卡司齊聚、近150攤國際品牌市集，歡迎全台民眾來感受海島風情。

    陳其邁指出，生活節規劃有異國美食及質感手工品牌、KOL戶外講座、互動攝影展、藤球體驗，更邀來粉絲近百萬的菲律賓裔爵士歌姬 Roxanne Barcelo、

    來自美國的爵士樂團 AndyJaffeSeptet、曾獲金曲獎肯定的歌手Joanna王若琳，串起多國爵士歌手、台灣金曲歌手，知名新住民、移工音樂人，打造充滿律動的海島特色精彩演出！

    現場並獨家集結台灣、美國、日本、菲律賓、泰國、印尼、越南等音樂、舞蹈、文化、與生活元素，展現豐富文化生命力，不用出國、一站就能感受多元共融的城市精神。

    陳其邁也公開生活節演出陣容，包括台灣金曲歌手Joanna王若琳、台灣金曲歌手 Abao阿爆（阿仍仍）、菲律賓裔爵士歌姬 Roxanne Barcelo、美國爵士樂團 AndyJaffeSeptet、菲律賓爵士樂手 Michael Mark Guevarra；泰國人氣歌手 James Alyn、台越混血饒舌團體水蜜桃偵探社、印尼移工重金屬樂黑袍樂隊 JUBAH HITAM、菲律賓DJ #CristianKalalo、日月光歌唱常勝軍組合 #DoubleM （MJ & Mary Ann）、日本歌手山元聰、菲律賓奇歌樂團、印尼歌手Nita、BB DANCE、BEBE SQUAD，現場還有風靡東南亞的藤球運動免費體驗，等你來報名。

    日光海島生活節表演節目單。（高市府提供）

    日光海島生活節表演節目單。（高市府提供）

    泰國超人氣歌手 James Alyn。（高市府提供）

    泰國超人氣歌手 James Alyn。（高市府提供）

    菲律賓裔爵士歌姬 Roxanne Barcelo。（高市府提供）

    菲律賓裔爵士歌姬 Roxanne Barcelo。（高市府提供）

    排灣金曲歌手 Abao阿爆（阿仍仍）。（高市府提供）

    排灣金曲歌手 Abao阿爆（阿仍仍）。（高市府提供）

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