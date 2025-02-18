台灣燈會原民表演日19日登場 「城市聚光燈」燈區「原」來如此

作品「EYE OF INA」，外型由傳統與現代交織而成，包含原住民16族群圖騰意象及前衛科技感的LED呈現眼睛。（記者李容萍攝）

2025/02/18 22:47

〔記者李容萍／桃園報導〕2025台灣燈會在桃園登場，其中位於機捷A19站旁的「城市聚光燈」燈區，是今年燈會中的多元文化燈區，看得到台灣客家特色、原住民風情、來自不同國家的新住民文化、眷村的生活意象和閩南的傳統節慶，多元交融的意象不僅反映出桃園居民的多元特性，也展現出燈飾作品設計製做的豐富樣貌。有別於一般燈飾，多件原民燈飾藏著創作細節。

台灣燈會明晚訂為「原民表演日」，邀請桃園市八德國中原舞團、巴查克Pacak、歐巴尚青、馬曉安 & 迴音樂團、原林藝術舞集．YLADC等原住民團體表演，讓賞燈民眾觀賞熱情的原民文化展演。

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客事事務局長范姜泰基表示，「城市聚光燈」燈區的作品「脈」大量取用自然植物與材質，創作團隊將光復鄉馬太鞍溼地的生態景色復刻於燈會現場，透過當季植物呈現阿美族野菜文化，運用溼地的植物、樹皮布形塑一座發光的山；當光線投射在布面形成模糊交錯的剪影，走入作品則能感受來自大地的能量，作品使用的樹皮布從採集、刮皮、扒皮、搥打到成品完全是由創作團隊手工製作。

外型交織著傳統與現代的「EYE OF INA」，以原住民16族圖騰設計呈現原民意象，彷彿髒辮（將頭髮像麻花繩子一樣纏繞而出的髮型）的光束管線則透露著流行又狂野的氛圍，作品的眼睛部分以整面LED視訊呈現，也讓不少民眾覺得兼具了前衛的科技感。

以原住民生活型態為題材的「生之華」，呈現原住民織布、狩獵的意象，勇士與婦女的圖像中更隱藏著藝術家的細膩設計，拱門兩側的勇士與婦女並非重複的圖像，而是人物的左右兩面，且人物衣服都採用真實原住民族布料，呈現早期原住民織布、狩獵的生活樣貌。

作品「祈豐年」的概念來自阿美族太巴塱穀倉的建築特徵-Ｘ型的屋頂與斜撐。交叉Ｘ型如祈福禱告的手也象徵對過去一年豐收的「感謝」與未來豐年的「期待」，作品內部還設有竹燈，將手放在燈光下會發現每盞竹燈都照映著不同的設計圖騰，彷彿一面光影的刺青。

作品「EYE OF INA」，外型由傳統與現代交織而成，包含原住民16族群圖騰意象及前衛科技感的LED呈現眼睛。（記者李容萍攝）

作品「脈」，以樹皮布形塑一座發光的山，內部種植光復鄉馬太鞍溼地的植物，象徵原民取之自然，依地而生。（記者李容萍攝）

作品「祈豐年」，Ｘ型的屋頂與斜撐來自阿美族太巴塱穀倉，亦如禱告的手，有感謝過去豐收及對未來豐收的期待。（記者李容萍攝）

作品「生之華」，勇士與婦女，呈現原住民織布與狩獵的意象，拱門兩側為人物左右兩面，人物衣物為真實原民布料，細膩設計藏於其中。（記者李容萍攝）

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