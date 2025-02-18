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    高雄1500噸垃圾放大寮飄臭味 環局：20日打包完視焚化量能運走

    高雄1500噸垃圾放置大寮掩埋場飄臭味，環保局進行打包作業。（市府提供）

    高雄1500噸垃圾放置大寮掩埋場飄臭味，環保局進行打包作業。（市府提供）

    2025/02/18 22:35

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市南區資源回收廠農曆春節前發生火警，加上春節垃圾量大，環保局將1500噸垃圾，放置大寮掩埋場，散發臭味引發民怨，環保局今晚表示，將於20日打包完成，後續視焚化廠量能運走。

    大寮區山頂里反映大寮垃圾掩埋場傳出垃圾異味，引發地方民怨，質疑環保局未事先告知，要求環保局改善。

    環保局表示，南區資源回收廠於1月24日火災後，因設備修復暫停進場，適逢過年期間前後垃圾運量大，為避免影響大寮地區垃圾收運與處理，將大寮區家戶垃圾1500噸，暫置在大寮掩埋場，並規劃垃圾打包作業因應，打包作業啟動後，已無家戶垃圾再進場堆置。

    環保局指出，打包作業過程需挖掘包裝而翻動到既有暫置垃圾堆，因此會有異味散發，除延長每日作業工時與增加作業量能，加速垃圾打包外，也增加場域每日噴灑消毒水與除臭劑頻率，並於每日完成作業後，針對尚未打包散裝垃圾進行帆布覆蓋，降低異味飄散。

    環保局說，目前場內垃圾打包作業已近尾聲，最快週四前完成垃圾打包，打包後垃圾因包覆密閉狀態不會有異味散發，後續也將視焚化廠處理量能，逐步分批將打包垃圾轉運至焚化爐處理。

    高雄1500噸垃圾放置大寮掩埋場飄臭味，環保局進行打包作業。（市府提供）

    高雄1500噸垃圾放置大寮掩埋場飄臭味，環保局進行打包作業。（市府提供）

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