南投獲配2130劑流感疫苗 2/20起供11類對象接種

南投獲配2130劑流感疫苗，20日起供11類對象接種。（南投縣衛生局提供）

2025/02/18 22:08

〔記者張協昇／南投報導〕最近適逢學校開學及各地舉辦燈會活動，加上持續低溫，國內流感併發重症病例數呈上升趨勢，衛生福利部緊急增購流感疫苗，南投縣獲配2130劑，將從20日起開放65歲以上長者等11類公費對象接種。

南投縣衛生局表示，流感病毒變異迅速，感染後容易併發重症的心肌炎、腦炎、肺炎等疾病，嚴重時恐造成死亡，接種疫苗是預防流感中重症最有效的方法，符合11類公費流感疫苗接種對象，應儘速前往接種。

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南投縣衛生局指出，國內近期新增流感病例及死亡個案均以感染H1N1為多，本流感季自去年10月1日起截至今年2月10日止，累計確定病例795例（742例H1N1、33例H3N2、10例A未分型、10例B型），年齡層以65歲以上長者為多占57%，另死亡病例累計160例（155例A型H1N1、3例A型H3N2、2例B型），確定病例及死亡病例分別有88%及92%未接種本季流感疫苗。

南投縣衛生局提醒民眾，近期仍處於流感流行期，民眾若有咳嗽、發燒、流鼻水感染症狀，外出時務必配戴口罩、注意手部清潔消毒、避免進出人多密閉場所，應儘速就醫並在家休息，符合11類公費流感疫苗接種對象，若尚未接種本季流感疫苗，應儘速前往接種，可至衛生局網站（https://ntshb.tw/hc03TqurF）查詢縣內流感疫苗接種合約院所或撥打防疫專線049-2220904洽詢相關問題。

南投縣20日起，開放65歲以上長者等11類公費對象接種流感疫苗。（南投縣衛生局提供）

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