週三冷氣團減弱白天回暖 宜花防局部大雨

週三各地偏冷，基隆北海岸、東部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。（資料照）

2025/02/18 22:48

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕明晨受（19日）大陸冷氣團影響，各地天氣仍偏冷，白天起冷氣團減弱，氣溫稍微回升，但北部、東北部及東部仍較涼。基隆北海岸、台灣東半部及恆春半島有局部短暫雨，東北部及東部地區降雨較明顯；大台北及馬祖也有零星短暫降雨。

中央氣象署預報，週三迎風面的大台北、基隆北海岸、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，其中，宜蘭、花蓮地區降雨較為顯著，局部可能出現較大雨勢。新竹以南則為多雲到晴，降雨機率較低。而東北風明顯偏強，桃園到雲林沿海空曠地區及恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖易有9到10級強陣風，新北、嘉義、台南、台東沿海空曠地區及馬祖也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，沿海浪高來到3米左右，海邊活動請注意安全。

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氣溫方面，週三清晨仍受冷氣團影響，各地低溫普遍偏低，中部以北及宜蘭約13到14度，南部及花東約15到16度，外出請注意保暖。白天起冷空氣減弱，環境轉為偏東風，北部及宜蘭、花蓮高溫回升到17到19度，其他地區可達22到24度，整體感受較為舒適。

天氣風險公司指出，週四（20日）入夜後天氣再次變化，預測隨一波鋒面通過後接續新一波大陸冷氣團南下，週五、週六迎風北部及東部轉為陰雨。這波冷空氣不排除來到大陸冷氣團等級，下週日一乾冷，天氣預估不錯。

紫外線部分，週三基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、連江縣為「低量級」，其餘縣市為「中量級」。

空氣品質方面，週三西半部位於背風側，擴散條件轉差，污染物易累積，晚間彰化到高雄地區易有局部低雲或霧影響能見度；宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

週三北部及宜花高溫約17到19度，中南部可達22到24度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線部分，週三基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、連江縣為「低量級」，其餘縣市為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

環境部預測，週三西部地區空氣品質普通，局部地區可能達到橘色提醒。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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