台南「走出校園、文化to go」 1600學子遊歷史建立文化認同

南市｢走出校園、文化to go｣計畫，帶領學生走出校園，踏入歷史、人文場域。（南市文化局提供）

2025/02/18 22:56

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市｢走出校園、文化to go｣計畫，已媒合43所學校，帶領超過1600位學生走出校園，踏入歷史、人文場域，以實際走訪、AR擴增實境等方式，深度認識台南歷史，建立文化認同與文化自信。

計畫開跑5個月以來，已啟動60輛專車。以「發現博物館之都的文化寶藏」路線主軸，串聯南市立博物館、赤嵌樓以及國立台灣文學館，帶領學生欣賞不同時期的建築與古蹟之美；「台灣與世界相遇」路線，則結合台灣歷史博物館、安平古堡及安平樹屋，探索從400年前荷蘭人踏上台灣開始，台灣正式在世界亮相。

請繼續往下閱讀...

南市立博物館濃縮荷治時期、明鄭時期以及清朝與日治時期的歷史足跡，園區內國姓爺銅像，訴說著與荷蘭東印度公司征戰的英勇故事；日治時期｢台南州廳｣獨特建築，如今是台灣文學館保存文學重要基地；安平古堡前身為｢熱蘭遮城｣，歷經時代變遷從軍事堡壘演變為觀光勝地。在導覽老師的帶領下，學子們一步步探索台南歷史瑰寶。

參加的學生說，以前的老師上課就一直上課本，但文化體驗的導覽老師會換個方式上課，把學習變得更有趣，「讓我很有精神」。另有學生一看到安平樹屋，驚呼「樹木包覆建築物很酷」！

南市文化局表示，這段旅程中，學子們吸收台南豐富的歷史知識，靠自己的雙腳踏足每一片歷史軌跡，彷彿課本上的歷史人物就這麼活生生地在眼前，「走出校園、文化to go」專車將持續帶領學子認識台南。

學生參訪赤嵌樓，認真聆聽導覽老師解說歷史。（南市文化局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法