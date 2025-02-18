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    卡比獸、皮卡丘都回來了！台灣燈會現場風速減弱 市府急充氣復展

    電力十足的「皮卡丘」巨型充氣偶，回燈區繼續放電。（記者李容萍攝）

    電力十足的「皮卡丘」巨型充氣偶，回燈區繼續放電。（記者李容萍攝）

    2025/02/18 21:54

    〔記者李容萍／桃園報導〕「超大咖」都回來了！「2025台灣燈會在桃園」昨（17日）考量燈區風勢過強，包括「卡比獸」、「皮卡丘」、「進擊的巨人」等巨型充氣偶作品消氣暫停展出一天。所幸今天下午風速明顯減弱，這3組人氣超夯的燈組陸續恢復展出。

    台灣燈會昨天下午展區青埔地區機捷A19站燈區，現場偵測瞬間風速已達7級風上限，「卡比獸」、「皮卡丘」、「進擊的巨人」等巨型充氣偶作品，緊急消氣並暫停展出。

    今天下午因偵測瞬間風速明顯減弱，這3組人氣超夯的國際IP燈組陸續恢復展出，下午5點當最後1組「進擊的巨人」在亞洲矽谷物聯網（IOT）展廳建築上充氣完成時，讓寶可夢迷樂透，桃市府的「桃園事」臉書粉專更在「進擊的巨人」復出的圖片，打出「我沒有輸，因為我沒有逃走」文字，讓網友直呼「這個文宣很可以」。

    另外，網友留言「真的慘，展期短短12天開幕後連下雨四天，展了兩天後又遇到狂風被停休，扣一扣剩幾天？」並敲碗「麻煩燈會延長到2月底」，但也有網友打趣「原來避免交通崩潰的方法，就是把凶手關起來」。

    桃市府觀光旅遊局長周柏吟表示，昨日下午「卡比獸」、「皮卡丘」、「進擊的巨人」等巨型充氣偶作品消氣停展一天，許多寶可夢迷相當失望，市府能理解大家期待趕快見到這些超萌的人氣IP，有些寶可夢迷更把家中的珍藏品帶來燈區現場拍照，其展出條件是在陣風6級以下，主辦單位與策展團隊會在燈會期間每日偵測，並公布在台灣燈會官網、「遊桃園App」，還有市府各大平台「樂遊桃園」、「桃園事」等臉書粉專。

    人氣爆棚的「卡比獸」，消風一天又回來上班了。（記者李容萍攝）

    人氣爆棚的「卡比獸」，消風一天又回來上班了。（記者李容萍攝）

    9米高「進擊的巨人」消風一天，今天傍晚繼續被關在城外，從圍牆俯瞰人類。（記者李容萍攝）

    9米高「進擊的巨人」消風一天，今天傍晚繼續被關在城外，從圍牆俯瞰人類。（記者李容萍攝）

    9米高「進擊的巨人」復出，打出「我沒有輸，因為我沒有逃走」文字。（取材「桃園事」臉書粉專）

    9米高「進擊的巨人」復出，打出「我沒有輸，因為我沒有逃走」文字。（取材「桃園事」臉書粉專）

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