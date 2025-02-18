空品不佳 南市校園掛出紅色警示旗

南市校園掛出空品旗，提醒師生注意防範。 （南市教育局提供）

2025/02/18 21:35

〔記者洪瑞琴／台南報導〕近日受冷氣團影響，因地形影響境外污染累積中南部地區，各空氣品質監測站陸續達到對所有族群不健康等級，南市校園啟動應變措施，並掛出「紅色警示」空品旗，提醒師生注意防範。

南市教育局已先向各校發送即時短訊，請各校啟動因應空氣品質變化的緊急應變措施，提醒應隨時監控空氣品質狀況，懸掛空品旗，落實敏感族群戴口罩、避免戶外激烈活動、評估校內外活動的辦理與校園裸露地灑水作業等，並由駐區督學到校查察學校辦理狀況。

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教育局強調，相關體育課、運動會等戶外活動，學校於期初即備妥應變方案，因應當日空氣品質的變化決定活動的備案方式，至遲於活動前1日中午前決定，採取室內、停辦或縮小為部分學生參與等方案，並同時公告參與人員，若為大型持續性的賽會，會先暫停該項活動，於室內休息後待空氣品質回復後再行辦理。

除了這些標準作業流程外，目前南市公立國中小272校均已安裝微型PM2.5感測器，學校可藉由感測器掌握空品狀況；另空氣品質狀況較為不佳時，可於教室內打開未迎風面之門窗，同時開啟風扇，以強化空氣循環，維持室內空品狀況良好。

教育局長鄭新輝表示，南市訂有「台南市高級中等以下學校因應空氣品質惡化處理措施」供各校依循辦理，校園空氣品質應變措施已落實多年，各校皆有標準作業流程，並熟悉操作步驟，更提供宣傳圖卡作為親師生衛教參考，時時提醒師生應注意空氣品質變化，並保護自身安全。

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