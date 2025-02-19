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    這樣也中？開車吃「蔥花捲」酒測值竟0.4 醫院驗血結果曝

    網友在Dcard發文說，父親被抓酒駕疑似蔥花捲惹的禍。示意圖。（資料照）

    網友在Dcard發文說，父親被抓酒駕疑似蔥花捲惹的禍。示意圖。（資料照）

    2025/02/19 00:30

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕女網友在Dcard發文說，爸爸開車遇到警方臨檢，當時正咀嚼蔥花捲饅頭，酒測值竟高達0.4mg/L，當場被帶上警車拘留。她說，爸爸當天及前一天都沒有喝酒，唯一相關的飲食是5天前曾吃過麻油雞，質疑警方執法是否有問題。

    原PO發文說，警方當下未給予15分鐘休息時間，也未讓爸爸漱口，就連續3次酒測，直到第三次才測出0.4的數值，強制帶回警局。媽媽試著吃同款蔥花捲後測試，結果簡易酒測棒也顯示酒精反應，但她並非駕駛人，警方拒絕使用可顯示數值的機器進一步測試。

    貼文引發熱議，大部分網友認為父親是否在說謊，「你是單純到真的相信你爸的話嗎？」、「吃蔥花捲吃到0.4這樣寫小說的？」，「騙人沒吃過蔥花捲還是騙人沒喝過酒」、「家裡開麵包店的，饅頭裡根本不會添加酒精」，甚至奚落，「信他沒喝酒不如信我是秦始皇」、「你怎麼會信酒駕仔的屁話？」

    但也有內行人分析，「澱粉類食物可能因發酵產生酒精，就像吃過熟水果一樣」、「有些人肝酵素異常，確實可能短暫產生酒精反應」，甚至分享類似案例，「網路上找御飯糰酒駕有相關新聞」、「也有吃完蛋黃派馬上測0.85的。」

    原PO後續更新，爸爸的血檢結果已出爐，醫院檢驗顯示酒精濃度0，證明確實未飲酒。她已依正常程序提交申訴，將檢驗報告交由相關單位審核。她強調，當初發文是因為不知如何處理，才上網求助，並非刻意炒作；對於部分網友的質疑，她說，「如果我爸真的酒駕，我何必發文讓大家砲轟？」

    除了酒測結果爭議，原PO也質疑執法程序，警方並未出示酒測機歸零畫面，爸爸也未親眼見到單據列印，直到回到派出所才被催促簽名。此外，家屬要求驗血及重新測試均被拒絕，且事發後查看行車記錄器，卻發現臨檢相關影片「剛好消失」，讓她直呼，「秘錄器不要那麼剛好壞掉覆蓋掉囉！」目前她已向督察組申訴，爭取進一步調查。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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