藍營拋「非核家園」改「非碳」 環團：須正視核安核廢問題

核三廠2號機是目前唯一仍在運轉中的核電機組，今年5月將退場除役。（資料照）

2025/02/18 20:46

〔記者陳嘉怡／台北報導〕國民黨提出「非核家園」改成「非碳家園」，主張推動修法延長核電廠使用年限到60年。環保團體指出，非碳雖符合國際潮流，但若未解決核安與核廢問題，而走回核能回頭路，無疑是走進另一個死胡同；應降低化石燃料依賴，共同朝深度節能、選址適當的再生能源發展。

守護外木山行動小組召集人王醒之說，「核電」與「火電」都不是好的能源。老舊核電廠延役有安全風險，尚未完工的核四則是爭議不斷，亦難確保安全。基隆不但被3座核電廠包圍，更位於核一、核二及核四半徑30公里逃命圈範圍，北部任何一座核電廠若發生核災，都會嚴重危害基隆市民安全。非碳雖符合國際潮流，但若未解決核安與核廢問題，僅想藉此「返核」，無疑是走進另一個死胡同。

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台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅說，國民黨智庫民調民眾支持核電延役的前提是「確保安全無虞下」，但安全不該只是口號，我國核電廠緊鄰活動斷層，應先立法或修法完備核電廠選址規範，但凡其他國家不能蓋核電廠的場址條件，我國亦不應於該處新建或延役核電廠；並就「核子損害賠償法」刪除天災免責、單一核子事故賠償上限42億元（以核一、二、三廠半徑30公里人口數估算，平均每人僅能獲償1050元、724元及7萬元）、核電經營者以外之人免責等不合理規定。

蔡雅瀅指出，氣候變遷因應法第5條第3項第2款要求政府．應擬定逐步降低化石燃料依賴之中長期策略，訂定再生能源中長期目標，逐步落實非核家園願景；經濟部應依照現行法除應落實非核家園願景外，並應降低化石燃料依賴，共同朝深度節能、選址適當的再生能源發展。

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