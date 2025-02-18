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    一日雙龜落難！小琉球傳百斤巨龜擱淺 搭船後送海生館搶救

    中澳沙灘擱淺的海龜長約105公分，寬約94公分。（海巡署南部分署提供）

    中澳沙灘擱淺的海龜長約105公分，寬約94公分。（海巡署南部分署提供）

    2025/02/18 20:06

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東小琉球是國內觀賞海龜盛地，據傳目前有多達約千隻海龜在海域悠游，但今天下午發現有2隻海龜擱淺落難，且據傳重量達百台斤，經海巡署壯漢以類擔架方式人力抬送後，讓海龜「過鹹水」到車城海生館搶救。

    第五岸巡隊琉球新安檢所及小琉球安檢所，今天下午分別接獲民眾報案，指在小琉球中澳沙灘及花瓶岩岸際各發現1隻海龜擱淺，隨即通報海保署高雄海洋保育站協處判別2隻海龜品種均屬綠蠵龜。

    經初步檢傷，擱淺於中澳沙灘長約105公分、寬約94公分的綠蠵龜背甲下端處有裂痕，且活動力低下，而花瓶岩岸際的綠蠵龜長約95公分、寬約85公分，雖無明顯受傷情形，但活動力較弱，後續以搭乘民營交通輪並由海巡人員戒護方式，送往位於車城鄉的國立海洋生物博物館救治。

    由於同天差不多的時間發現有海龜擱淺太過巧合，且花瓶岩旁海域本就有一隻巨型綠蠵龜長期出沒覓食，生態愛好者擔憂是否就是該隻海龜擱淺，相當關注後續發展。

    中澳沙灘擱淺的海龜長約105公分，寬約94公分。（海巡署南部分署提供）

    中澳沙灘擱淺的海龜長約105公分，寬約94公分。（海巡署南部分署提供）

    中澳沙灘擱淺的海龜長約105公分，寬約94公分。（海巡署南部分署提供）

    中澳沙灘擱淺的海龜長約105公分，寬約94公分。（海巡署南部分署提供）

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