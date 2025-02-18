台南「0121」地震補助12.5億 助災民重建家園

台南市副市長趙卿惠（右2）及葉澤山（左2）今日說明「0121」地震補助12.5億助災民重建家園。（記者洪瑞琴攝）

2025/02/18 19:22

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「0121嘉義大埔地震」造成台南楠西、玉井等處災損，即將屆滿1個月。南市府重大災害賑災捐款專戶管理及監督委員會，今（18）日決議匡列12.5億元協助災民安置及紅、黃單危險建物重建修復方案。

集眾人愛心的「0206地震」善心捐款餘額，轉為南市重災專戶，至1月31日為15.8億餘元。12.5億元助「0121」地震災戶重建，再加上保留「0206地震」受災戶生活照顧延續性計劃及安平二期海砂屋等款項約2.9億元，共15.4億元，等於重災專戶快要「用光」了。

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工務局局長陳世仁說明，截至2月17日為止提報受損房屋的總戶數為4291戶，已評估紅單有477戶、黃單1333戶、 未貼單2253戶，尚未評估則為228戶，已完成評估的比例約94.7%。

今（18）日由南市副市長趙卿惠、葉澤山，率相關局長主管說明災民安置及重建修復方案。趙卿惠指出，款項是來自社會各界對0206震災的捐助善款，匡列款項幾乎已達賑災捐款專戶「滿水位」，是對受災戶「善意的協助」，並非賠償，市府秉持「救急、救災、救人」原則，在關鍵時刻伸出援手，無法百分百滿足所有受災戶期待，但市府會盡力協助受災戶進行必要性修繕、幫助災民儘早恢復日常生活。

葉澤山表示，受災戶如有任何需求，可隨時向區公所反映。市府已成立「0121地震復建群組」，透過線上即時討論，第一時間協調並解決災民的各項問題。他並補充，待損壞評估工作告一段落，將視需求前往楠西等受災區舉辦說明會，與居民面對面溝通，協助後續復建事宜。

至於災民申請入住的南水署宿舍結構安全，葉澤山表示，工務局已完成宿舍檢查，並先整修兩間作為示範，供居民參考實際居住環境。目前南水署宿舍整修工作正加緊趕工，預計2月28日前全面完成宿舍整修，讓受災戶安心入住。

陳世仁表示，針對屋損緊急評估結果有異議並申請複評的民眾，工務局將組成專家複評小組受理複評作業，已要求評估標準一致化，以減少爭議。

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