會計師公會捐1500包白米 何欣純牽線助44關懷據點

台中市會計師公會、台灣省會計師公會今天結合立委何欣純（前排右5），捐贈1500包白米給太平、大里及霧峰，共44處關懷據點與慈善會。（何欣純提供）

2025/02/18 19:31

〔記者陳建志／台中報導〕台中市會計師公會、會計師公會全聯會等單位今天結合立委何欣純，舉辦「寒冬溫情、溫馨關懷」捐贈白米活動，共捐出1500包白米，分送給太平、大里及霧峰三區，共計44處關懷據點與慈善會，以具體行動充實關懷據點物資。

今天參與白米捐贈的單位包括中華民國會計師公會全聯會、台灣省會計師公會、台中市會計師公會等單位，共捐贈1500包白米，經過何欣純立委媒合推薦給崇正基金會、玉山慈善會、合濟慈善會、日新慈善會、立德社區愛心廚房等多個慈善團體。

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何欣純表示，贈米活動自2020年起展開，中間1年因疫情停辦，今年已是第5度舉行。她平時基層服務中，經常遇到經濟壓力沉重的家庭或獨居長輩，了解他們對物資的急切需求，因此每年都與會計師公會密切合作，推動「寒冬送暖、溫馨關懷」行動，5年來累計贈送超過7500包白米，讓更多家庭在冬天能得到實質幫助、安心度過。

何欣純指出，走訪社區關懷據點才發現真正辛苦的是他們，據點志工除幫忙煮飯給需要的家庭跟長輩吃，還要張羅大小事，真的很辛苦，會計師公會的白米對據點來說是一個最實在的貢獻。

何欣純也特別感謝會計師公會成員多年來的善行，在行有餘力之餘做愛心服務，照顧地方上的長者及家庭，對於長期的投入與付出表達肯定。

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