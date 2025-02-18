鹿耳門聖母廟釋出近40尊落難神明 廖大乙：有緣「託夢」最準

正統鹿耳門聖母廟釋出近40尊「被信眾放棄」的神像，供有緣人擲筊結緣。（正統鹿耳門聖母廟提供）

2025/02/18 19:26

〔記者王姝琇／台南報導〕正統鹿耳門聖母廟釋出近40尊「被信眾放棄」的神像，供有緣人擲筊結緣，其中開基玉皇宮約80尊，並以關公、媽祖、觀音佛祖佔多數，就連四面佛都有。民俗專家廖大乙表示，最強緣分感應是「託夢」，建議有心想要請回神尊的信眾，一定要考慮清楚、多去幾趟先找「眼緣」。

聖母廟公告，奉鎮殿大媽聖諭信眾放棄之神尊，即日起於五王殿待有緣人結緣…，若有善信感應緣分已至歡迎前往恭迎聖尊。截至目前還剩10餘尊。公告一出也掀起網友討論，認為「被信眾放棄」的神像可燒化恭送返天，如此避免有心人士再拿到骨董店或藝品行轉賣。也有不少人詢問結緣金。

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開基玉皇宮也有約80尊「被信眾放棄」的神像，廟方指出，大多是建醮圓滿後無人請回，比例上來說，關公、媽祖、觀音佛祖佔多數，四面佛也有，都暫存在廟內，未來不排除開放信眾結緣。

廖大乙強調，這些神像也被稱作「落難神」，神和人同樣也有該渡過的因緣和時機，落難不代表祂能力不好，而是時機未到，台灣有許多香火鼎盛的宮廟，神像也是曾落難，就像人，會更加奮發圖強。至於緣盡的神像，只要將神像見天稟告恭送返天庭即可燒化，並非想像中有什麼禁忌。

廖大乙表示，這類神像越來越多，通常是長輩留下，但年輕人沒有祀奉習慣；另就是雕塑神像後所求之事不如預期「被送走」。他說，建議有心想要請回神尊的信眾，多去廟裡3至7趟皆可，找到那彼此有「眼緣」，看起來舒服的神像，一定要想好，再去博杯結緣，有來「託夢」的最準。

正統鹿耳門聖母廟釋出近40尊「被信眾放棄」的神像，供有緣人擲筊結緣。（正統鹿耳門聖母廟提供）

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