林園海灘很熱鬧 稀客口鰓海膽及多種水母翩然現身

維多利亞多管發光水母晶瑩剔透，在海中浮游時很難發現。（陳俊強提供）

2025/02/18 18:44

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園區海灘很熱鬧，有連年出現的維多利亞多管發光水母，稀客口鰓海膽、夜光遊水母、櫛水母跟著上岸。林園愛鄉協會理事長陳俊強表示，維多利亞多管發光水母近年都會出現，數量愈來愈多且體型更大，希望能有專業團隊進行研究。

兩隻口鰓海膽出現在林園濕地公園海灘，為當地首次發現，陳俊強指出，口鰓海膽以藻類為食，而冬季是藻類生長最好的季節，離岸堤的消波塊以及養殖業者抽取海水的大水管也是長滿藻類，可提供食物，這兩隻不排除是迷途，或該處海域有較多海膽，有待進一步觀察。

請繼續往下閱讀...

除此之外，也有夜光遊水母上岸，陳俊強說，夜光遊水母的觸手為紫色，又稱紫水母，這種水母在該處比較稀有；另外還有30餘隻的古老生物櫛水母，也是鮮少出現。

維多利亞多管發光水母連年1到3月在林園海岸出現，這次範圍從濕地公園到中芸國中的海岸，數量達500隻，陳俊強說，今年看到直徑10公分維多利亞多管發光水母，體型較大，將持續觀察牠們是否會像候鳥過境一般，在固定的季節翩然現身。

陳俊強表示，濕地公園的倒立水母從國小到大學端都有人做研究，林園持續出現維多利亞多管發光水母，因為要研究的設備限制比較多，未來希望有專業的團隊能夠進行研究。

口鰓海膽首次被發現在林園海灘出沒。（陳俊強提供）

夜光遊水母的觸手為紫色，又被稱紫水母。（陳俊強提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法