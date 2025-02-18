里長提萬里市場改建增運動中心、停車場 新北：朝整併空攤改造

萬里公有零售市場已有至少40年歷史，轄管萬里里的里長王傑倫去年在行動治理座談提案促請市府改建，多餘空間建置當地缺乏的運動中心，以及增設停車場，此案持續列管追蹤。（新北市市場處提供）

2025/02/18 19:51

〔記者董冠怡／新北報導〕萬里公有零售市場已有至少40年歷史，轄管萬里里的里長王傑倫去年在行動治理座談提案促請市府改建，多餘空間建置當地缺乏的運動中心，以及增設停車場，此案持續列管追蹤，並於今天行動治理區政簡報再度提及，新北市市場處回應，未來將朝整併市場空攤，以完整區域規劃使用的方向去改造，預計明年完成。

王傑倫表示，原本提案「改建」是希望可以讓市場朝向現代化邁進的同時，活化當地發展，改善停車位不足、彌補萬里沒有運動中心，理想規劃為1樓市場、2樓至4樓停車場、5樓運動中心（含球場、簡易泳池），學生不用再外借場地上游泳課、方便居民運動，提升交通便利進而帶動人流；目前市府仍在規劃研議中，可能先以「改造」方式進行，觀察營運狀況能否有所改進，尊重市府決定。

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市場處回應，改造案已與在地里長溝通討論，未來將朝整併市場空攤，以完整區域規劃使用的方向去改造；規劃內容將持續與攤商、里長溝通，預計2026年完成改造；另外，此案因採改造方向執行，施工期程較改建短，施工過程將循例採短暫休市等方式進行。

市府教育局指出，2024年萬里區學校為推動游泳教學，與汐止運動中心、基隆運動中心及金湧泉溫泉會館3家公民營游泳池合作，共計203名學生參與游泳課程，教育局補助萬里各校鐘點、場地及交通費，平均每生補助約1800元，減輕家長負擔。

教育局提到，學校依課程需求安排遊覽車接送，或視各校距離情況搭乘大眾運輸工具前往游泳場館，教學內容依課程綱要包含著衣入水、水域安全宣導、自救能力訓練及分級教授游泳技巧指導，搭配如水上趣味競賽、游泳比賽、深水體驗、浮具製作及救生觀念與技能課程，提升學習興趣，使學生具備基本救援知識。

市府交通局說，萬里公有市場周邊停車需供比汽車平日為0.62、假日為0.92，機車平日為0.71、假日為0.70，供給尚能滿足需求，周邊500公尺範圍內另有萬里行政大樓B1停車場、俥亭萬里瑪鋉停車場，也未滿載，持續檢視區內各觀光景點停車狀況及土地使用情形，並視區域停車需求評估合適公設用地設置停車空間可行性。

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