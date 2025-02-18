好天氣回歸！明後兩天氣溫重回20度 週末起一路降溫

明後兩天各地回暖，週四白天氣溫可達20度以上，感受溫暖舒適。（資料照）

2025/02/18 17:47

〔記者林志怡／台北報導〕大陸冷氣團影響減弱，明起各地氣溫逐漸回升，中央氣象署指出，明後兩天各地回暖，週四白天氣溫可達20度以上，感受溫暖舒適，但夜晚至清晨可能有低雲或霧影響能見度，且週五隨即有新一波鋒面與大陸冷氣團影響台灣，週六至下週一期間氣溫持續下滑，下週一清晨北台灣低溫僅12度。

中央氣象署預報員黃恩鴻指出，隨著近期影響台灣的大陸冷氣團減弱，明日台灣周邊環境將轉為東風，各地氣溫逐漸回升，又以北部、東半部最明顯，北部、宜花地區氣溫可回升至17至19度，但因周邊水氣偏多，基隆北海岸、東半部到恆春半島有局部短暫雨，宜蘭、花蓮有較大雨勢。

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黃恩鴻表示，台灣周邊風場在後天將進一步轉為東南風，各地感受溫暖舒適，各地氣溫可達20度以上，北部地區也可達到22至23度，但因水氣持續較多，桃園以北、東半部、恆春半島仍有局部降雨，各山區有零星短暫雨。

不過，黃恩鴻說，週五將有鋒面快速通過台灣，新一波大陸冷氣團接著影響台灣，北台灣首當其衝，北部、東半部轉為有局部短暫雨的天氣，中部山區有零星短暫雨，且週六至下週一期間，各地氣溫都會持續下降，最低溫預計發生在週一清晨，中部以北、宜蘭約12至13度，其他地區14至15度。

黃恩鴻進一步指出，在這波大陸冷氣團影響期間，桃園以北、東半部地區有局部短暫雨，北部、中部山區有零星短暫雨，待下週二冷氣團減弱，各地氣溫將再度回升，雨區以桃園以北、東半部地區的局部短暫雨為主，其他地區多雲到晴。

此外，黃恩鴻提醒，週三晚間至週四清晨彰化至高雄、週四晚間至週五清晨苗栗以北及嘉義以南地區有低雲或霧影響能見度，且明天台灣周邊風場轉為東風後，本身擴散條件不佳，本島污染較難逸散，南部空氣品質仍不佳，至於下波冷氣團影響期間，週五、週六暫無污染物移入，週日後還有待觀察。

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