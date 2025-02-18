彰化大慶商工未解除專輔 停招停辦一年

彰化縣大慶商工因財務狀況列為專輔2年，今日教育部召開審議結果，仍未獲免除專輔資格，將於114學年停招停辦。（資料照）

2025/02/18 17:24

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣大慶商工因財務狀況惡化，2023年被列入專案輔導學校2年，學校於去年度停招，18日教育部召開私校退場審議會，認定大慶商工於改善其間未獲免除專輔資格，將於114學年度停招停辦。大慶商工表示，114年度6700萬資金在期限前已到位，對於審議結果，將待董事會開會討論。

2023年1月，大慶商工因「財務狀況惡化」問題，被教育部列入為專案輔導學校，改善期限到今年2月5日止，教育部今天下午召開私校退場審議會，針對大慶商工等校解專輔進行審議，認定大慶商工未獲免除專輔，將於114學年停招停辦。

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大慶商工校長蕭益進表示，學校目前剩三年級學生約129人，專輔期間校務均正常，順利畢業沒問題，他指出，董事會在2年前有意將學校轉型為社福機構，但轉型需要時間，所以先朝「解除專輔」為目標，當時估算資金缺口約為6700萬元，在今年1月底前資金已經到位，對於審議結果未獲免除，感到震驚與遺憾，未來校務，校方將與董事會開會討論。

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