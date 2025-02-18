為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    彰化大慶商工未解除專輔 停招停辦一年

    彰化縣大慶商工因財務狀況列為專輔2年，今日教育部召開審議結果，仍未獲免除專輔資格，將於114學年停招停辦。（資料照）

    彰化縣大慶商工因財務狀況列為專輔2年，今日教育部召開審議結果，仍未獲免除專輔資格，將於114學年停招停辦。（資料照）

    2025/02/18 17:24

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣大慶商工因財務狀況惡化，2023年被列入專案輔導學校2年，學校於去年度停招，18日教育部召開私校退場審議會，認定大慶商工於改善其間未獲免除專輔資格，將於114學年度停招停辦。大慶商工表示，114年度6700萬資金在期限前已到位，對於審議結果，將待董事會開會討論。

    2023年1月，大慶商工因「財務狀況惡化」問題，被教育部列入為專案輔導學校，改善期限到今年2月5日止，教育部今天下午召開私校退場審議會，針對大慶商工等校解專輔進行審議，認定大慶商工未獲免除專輔，將於114學年停招停辦。

    大慶商工校長蕭益進表示，學校目前剩三年級學生約129人，專輔期間校務均正常，順利畢業沒問題，他指出，董事會在2年前有意將學校轉型為社福機構，但轉型需要時間，所以先朝「解除專輔」為目標，當時估算資金缺口約為6700萬元，在今年1月底前資金已經到位，對於審議結果未獲免除，感到震驚與遺憾，未來校務，校方將與董事會開會討論。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播