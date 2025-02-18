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    全民瘋經典賽資格賽！嘉縣蓋婭莊園2/21起連3天直播

    嘉義縣蓋婭莊園21日起連3天，直播世界棒球經典賽資格賽台灣隊比賽。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣蓋婭莊園21日起連3天，直播世界棒球經典賽資格賽台灣隊比賽。（記者蔡宗勳攝）

    2025/02/18 17:15

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）21日將於台北大巨蛋開打，台灣代表隊將接連迎戰西班牙、南非與尼加拉瓜，嘉義縣大林慢城發展協會21日起連續3天在觀光工廠蓋婭莊園辦直播台灣隊賽事，免費入場，邀請大家一起來美麗的莊園為台灣隊加油。

    大林慢城發展協會表示，世界棒球12強賽只要台灣隊出賽，慢城發展協會都在萬國戲院進行直播，獲得各界共襄盛舉，由於正在萬國戲院進行修繕工程，無法再安排直播，特別與觀光工廠蓋婭莊園合辦「城堡TEAM TAIWAN 我+1 挺台灣 in Chiayi」直播活動，超大螢幕轉播免費入場，邀請球迷穿上Team Taiwan的球衣，在豪華的應援空間為台灣隊加油。

    蓋婭莊園位於嘉義縣大林鎮大埔美園區七路18號，轉播場次為2月21日晚間7時西班牙對台灣、22日晚間7時南非對台灣、23日晚間7時尼加拉瓜對台灣。

    蓋婭莊園21日起連3天直播世界棒球經典賽資格賽台灣隊比賽。（大林慢城發展協會提供）

    蓋婭莊園21日起連3天直播世界棒球經典賽資格賽台灣隊比賽。（大林慢城發展協會提供）

    嘉義縣蓋婭莊園21日起連3天，直播世界棒球經典賽資格賽台灣隊比賽。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣蓋婭莊園21日起連3天，直播世界棒球經典賽資格賽台灣隊比賽。（記者蔡宗勳攝）

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