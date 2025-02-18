南投奧萬大、九族、清境八重櫻盛放 草坪頭粉櫻大爆花

南投近期春暖花開，信義鄉草坪頭櫻花換粉紅色吉野櫻接力綻放，有的甚至已大爆發。（民眾提供）

2025/02/18 17:05

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投近期天氣回暖，各賞櫻景點花況進入高峰，其中賞櫻勝地九族文化村，園內主力八重櫻盛開，仁愛鄉奧萬大森林遊樂區的緋寒櫻，以及清境農場山櫻花、八重櫻也進入最盛期，信義鄉草坪頭則換粉紅色吉野櫻大爆發，花況預計可到228連假。

九族園區表示，園內種植6000棵各式品種櫻花，2月正值櫻花祭，之前是桃紅色山櫻花，以及白色雪櫻盛開，目前則是園內主力八重櫻盛放，在園區草坪可見「櫻」姿燦爛，粉紅色富士櫻現也綻放8成，預計月底滿開，整個櫻花祭可持續到3月上旬。

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林保署南投分署指出，轄下奧萬大園區種有1000多株櫻花樹，像緋寒櫻、八重櫻陸續在1月下旬接力綻放，目前是八重櫻的最盛期，賞櫻預計可到3月上旬。

清境農場表示，受天氣影響，原本山櫻花、八重櫻早就該盛開，但最近才陸續綻放，像國民賓館旁、青青草原都可見盛開櫻花隨風搖曳，吸引遊客拍照打卡，農場賞櫻估計可到3月初。

信義鄉公所表示，鄉內草坪頭櫻花茶園，2月起適逢八重櫻與白色李花盛開，目前花況將進入後半段，不過園內粉紅色吉野櫻現也接力綻放，有的甚至大爆發，園內步道兩旁可見粉紅、桃紅櫻花爭妍比美，百花齊放甚是美麗，預計花況可持續到2月底。

另在鄰近草坪頭的信義望高茶園，今年山櫻花雖較晚開，但花況也達高峰，目前則是粉紅色椿寒櫻綻放5、6成，花況大約可到2月下旬。

南投近期春暖花開，賞櫻勝地九族文化村，園內主力櫻花八重櫻已盛開。（九族文化村提供）

南投仁愛鄉奧萬大園區櫻花進入最盛期，賞櫻可到3月上旬。（林保署南投分署提供）

南投信義鄉草坪頭附近的望高茶園，粉紅色椿寒櫻已綻放5、6成。（民眾陳才毅提供）

清境農場國民賓館旁八重櫻盛開，成為遊客拍照打卡熱點。（清境農場提供）

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