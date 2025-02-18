彰化139線「狗滿為患」追咬摔車頻傳 動防所勸勿餵食竟反遭嗆

彰化縣八卦山流浪狗「狗滿為患」，不僅易造成衛生問題，追咬摔車事件更是頻傳。（資料照）

2025/02/18 16:52

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣139線大彰路流浪狗「狗滿為患」，不僅易造成衛生問題，追咬摔車事件更是頻傳，地方直指是人為餵食釀流浪狗群聚，彰化縣動物防疫所人員稽查時曾發現有人攜帶狗糧餵食，前往勸導竟反遭怒嗆。動防所長董孟治指出，餵養流浪狗開罰與否仍有爭議，因此現階段他們仍以勸導為主，呼籲民眾不要餵食，以免危及用路人安全。

往來彰化、南投的縣道139線大彰路，是知名的自行車休閒路線，但沿途有大群流浪狗棲息；2023年1名男子騎機車經過139線時，一群流浪狗突然衝出，他緊急閃躲連人帶車慘摔，送醫治療，他痛批139線一大群浪浪沒人管，害他常被追咬。無獨有偶，2024年曾接連發生2起騎單車、機車在139線撞上竄出的流浪狗後摔傷，另有1名自行車騎士被追咬受傷。

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有民眾指出，139線是自行車愛好者休閒路線，但沿線流浪狗四竄，由於有特定人士餵養，分成數個集團，數量恐有3、40隻甚至更多，民眾騎車經過常被狗追，當地居民出門還要拿著樹枝、木棍防狗追咬。動保人士則認為，捕捉毛小孩是「不懂尊重生命，治標不治本」，應成立專責單位，以充足人力和經費改善流浪犬問題。

動防所長董孟治則指出，經過調查，目前彰化縣有9313隻流浪狗，139線族群恐數量龐大，確實是有特定人士常攜帶大批狗食前往餵養，也是造成139線流浪狗數量居高不下的原因；他們前往稽查時曾發現特定人士正在餵食，前往勸導竟反遭怒嗆，由於目前法令上仍有爭議，因此現階段他們以勸導為主。

彰化139線流浪狗亂竄致用路人摔車頻傳。（資料照）

彰化139線流浪狗亂竄致機車族摔車受傷。（資料照）

彰化動防所人員在139線稽查時發現有人攜帶狗糧餵食流浪狗，前往勸導反遭怒嗆。 （動防所提供）

彰化縣八卦山流浪狗「狗滿為患」，往來的用路人心驚膽跳。 （資料照）

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