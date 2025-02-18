加強石虎保育措施 永和山水庫備援引水工程環評初審通過

永和山水庫。（資料照）

2025/02/18 16:38

〔記者陳嘉怡／台北報導〕近年用水需求增加，苗栗永和山水庫既有引水管道也老舊，供水壓力逐漸增大。台灣自來水公司擬新建一條備援引水管道，環境部今（18）天召開環評專案小組第二次初審會議。開發工區是石虎敏感熱區，環委要求提出更積極的石虎保育措施，台水公司則承諾會加強主動移除捕獸夾、通報遊蕩貓狗，減少對石虎的影響。

台灣自來水公司說，永和山水庫主要供應民生與產業用水，竹苗地區人口成長、產業用水需求增加，加上既有導水路設備大南埔圳管線老舊，造成水庫蓄水效率不佳、供水壓力大。因此擬在既有導水路附近，興建一條新的備援引水管路，預計完工後，豐水期可增加2000萬噸以上的引水蓄存量，增加苗栗地區供水穩定，減少枯旱年限水的風險。

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台灣石虎保育協會棲地保育專員陳棋忠說，開發單位的開發路線上雖沒有調查到石虎，不過之前苗栗縣政府的生態調查案，曾發現此區域有石虎分布；近年流浪貓狗在山區不斷增長，建議開發單位不要讓員工和鄰近居民，在工區內有餵食流浪貓狗的行為，減少對石虎的影響。

環評委員也指出，開發工區是石虎敏感熱區，應提出更積極的石虎保育措施，例如若在開發工區內發現捕獸夾等陷阱，或是流浪貓狗，應通報相關單位處理，降低對石虎的影響。另也要求補充說明此案施工便道區位、樹木移補植計畫、空污增量抵換等內容。

台灣自來水公司承諾，未來進行工區巡視或環境調查時，若發生獸夾或山豬吊，只要是在工區內都會主動移除，工區外則會通報1999請苗栗縣府協助；遊蕩貓狗部分，也會進行通報，並要求工區人員不要堆置便當或食物，避免動物覓食；未來只要發現石虎，都會主動通報苗栗縣政府。

永和山水庫備援引水工程計計畫路線。（擷取自環評簡報）

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