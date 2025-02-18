為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    二仁溪1.7萬噸廢棄物待清理 中央補助逾13億估花3年清除

    高雄、台南交界的二仁溪，經大力整治已擺脫黑龍江惡名，但沿線埋放的1.7萬噸廢棄物有待加速清理。（記者蘇福男攝）

    高雄、台南交界的二仁溪，經大力整治已擺脫黑龍江惡名，但沿線埋放的1.7萬噸廢棄物有待加速清理。（記者蘇福男攝）

    2025/02/18 16:42

    〔記者蘇福男／高雄報導〕二仁溪早期遭不肖業者偷埋大量廢五金廢棄物，政府多年來大力清理整治，已擺脫「黑龍江」惡名，但沿線還有4處場址、約1.7萬噸廢棄物待清理，清除經費需13.45億元，中央研議專案全額補助，預計3年完成清除，目前全案正在國發會審查，立委邱志偉要求加快清除進度。

    邱志偉說，高雄、台南交界的二仁溪由水利署第六河川分署主管，六河分署進行沿線治理工程時，挖出大量電子廢棄物，治理工程推進困難，因此由水利署、台南市水利局及環保局進行清除及廢棄物去化作業，完成第1期工程。

    水利署是治水工程單位，後續在最高行政法院判決確定後，全案回到環保機關主政，行政院多次協調後，確定二仁溪廢棄物清理由台南市政府主政，環境部補助經費。

    台南市環保局調查，二仁溪沿線尚有4處廢棄物場址待清理，其中台南3處、高雄1處，數量約1.7萬噸，台南市環保局去年試驗挖掘南萣橋上游450公尺處B場址，分選廢棄物去化處理，後續廢棄物清理將比照該模式。

    邱志偉說，此案歷經近3年持續爭取，中央研議專案全額補助，今年將先以行政院第二預備金支應，後續則由環境部編列預算補助。

    他說，將持續追蹤行政院和國發會核定進度，並請環境部盡速撥補經費，讓台南市環保局盡早發包，期盼2028年完工，讓二仁溪徹底甩開被污染超過半世紀的陰霾，成為沿線居民真正的母親之河。

    二仁溪沿線尚有4處場址、約1.7萬噸廢棄物待清理。（記者蘇福男攝）

    二仁溪沿線尚有4處場址、約1.7萬噸廢棄物待清理。（記者蘇福男攝）

    立委邱志偉邀集國發會、環保署等單位二仁溪畔實地會勘，要求加快審查、盡速展開廢棄物清理作業。（立委邱志偉服務處提供）

    立委邱志偉邀集國發會、環保署等單位二仁溪畔實地會勘，要求加快審查、盡速展開廢棄物清理作業。（立委邱志偉服務處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播