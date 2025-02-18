日人3訪埔里飛行傘 鳥瞰台灣之心譜冬季戀歌

日本63歲飛行傘玩家熊谷勝秀，5年3度到「台灣之心」南投埔里鎮體驗飛行傘。（圖由民眾田志興提供）

2025/02/18 16:51

〔記者劉濱銓／南投報導〕日本63歲飛行傘玩家熊谷勝秀，5年3度在南投埔里鎮以飛行傘鳥瞰「台灣之心」，熊谷說，日本冬天玩飛行傘容易凍傷，因此他每次都在冬天到台灣體驗飛行傘，此次與台灣地理中心埔里共譜「冬季戀歌」讓他印象深刻，未來只要還飛的動，就會以不老騎士的精神邁向天空。

有15年飛行傘經驗的熊谷勝秀住在日本名古屋，此次第3度來到南投埔里虎頭山操駕飛行傘，從海拔600公尺的空中一躍而下，隨著熱氣流盤旋飛行，在台灣的中心俯瞰壯闊自然景觀，令他感到相當滿足。

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熊谷表示，日本冬天寒冷，不適合玩飛行傘，但台灣即便是冬天，相對溫暖的氣候和穩定風向，讓他能自在享受飛行，且每次來台都停留超過10天，除了來埔里玩飛行傘，也會到適合飛行的屏東進行體驗。

協助熊谷勝秀在埔里體驗飛行傘的旅宿業者張家銘表示，埔里獨特地形和氣流條件造就適合玩飛行傘的場域，最佳飛行時間多半在午後。

熊谷則說，每次來埔里都會飛越虎頭山，並曾飛越日月潭等景點，過去在日本也挑戰飛行至100公里外的地點，雖然今年已63歲，但尚未達到飛行傘的最高年齡，因目前仍有81歲玩家活躍在飛行傘領域，未來只要自己還能飛，就會繼續挑戰天空。

日本63歲飛行傘玩家熊谷勝秀，5年3度到「台灣之心」南投埔里鎮體驗飛行傘。（圖由民眾田志興提供）

南投埔里鎮虎頭山吸引日本飛行傘玩家3度來訪體驗，感受「台灣之心」空勘之美。（圖由民眾田志興提供）

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