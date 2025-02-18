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    雲嘉「朝聖大橋」崙子橋改建 不影響大甲媽遶境

    雲林元長與嘉義新港連絡重要橋梁崙子大橋改建工程完成33%，雲林端新橋橋墩及梁都已做好。（雲林縣交通工務局提供）

    雲林元長與嘉義新港連絡重要橋梁崙子大橋改建工程完成33%，雲林端新橋橋墩及梁都已做好。（雲林縣交通工務局提供）

    2025/02/18 16:33

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣與嘉義縣通行重要橋梁之一崙子大橋改建工程總經費逾10.2億元，現施工中，因是每年大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香必經橋梁，今年大甲媽將在4月4日起駕，民眾關心是否要改道。雲林縣府表示，目前工程進度33%，採「半半施工」方式，現施作嘉義端車行鋼便橋，近日雲、嘉相關單位履勘後預計3月改道，不會影響大甲媽遶境。

    崙子大橋跨越北港溪，是雲林元長鄉與嘉義縣新港鄉重要連絡橋梁，車流量大，更是每年大甲媽祖南下遶境進香經過雲林要到新港奉天宮必經道路，信徒稱「朝聖大橋」，全長含引道有772公尺，橋齡逾40年，相關構件老舊，且橋面寬度僅7公尺，車道不足常發生汽、機車爭道，造成交通事故，加上橋梁梁底低於北港溪的治理計畫高程。

    雲林縣交通工務局長汪令堯表示，地方爭取改建多年，雲縣府提案改建，獲公路局、水利署共補助約8億元，縣府配合2億多元及嘉義縣配合用地取得費用，改建總經費共計10.21億元，工程在2023年11月動工。

    汪令堯指出，崙子橋改建後橋面由7.2米拓寬到18米，在不影響鄉親通行情況之下，採半半施工，第一期新橋先做，舊橋保留，等新橋完工後再拆除舊橋及銜接，目前工程進度33%，新橋雲林端梁及橋墩都已完成，嘉義端因民宅密集，為方便新橋引道銜接，需先拆除嘉義端4.5公尺舊橋。

    汪令堯說，嘉義端舊橋拆除段會先施做車行鋼便橋，長約150公尺、寬約有4到4.5公尺，加上半邊舊橋維持橋寬9公尺通行。

    交工局指出，鋼便橋已在施工中，近日會邀請嘉義縣府、雲林及嘉義縣警察局、新港公所、元長公所等單位到現場履勘，確定路線無虞後在3月改道鋼便橋，由於橋寬有9公尺，不會影響4月初大甲媽遶境進香通行。

    崙子橋改建工程進度33%，其中嘉義端為施工將拆除部分舊橋，為不影響車輛通行在左側施做鋼便橋，預計3月改道。（雲林縣交通工務局提供）

    崙子橋改建工程進度33%，其中嘉義端為施工將拆除部分舊橋，為不影響車輛通行在左側施做鋼便橋，預計3月改道。（雲林縣交通工務局提供）

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