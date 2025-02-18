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    嘉義縣子弟好棒！ 永慶高中、溪口國中發明展都奪金

    嘉義縣永慶高中佘博渝、官承澤、林漢與共同構思研發的「AI輔助過坎三角輪輪椅」，摘下該校參賽以來首面金牌。（永慶高中提供）

    嘉義縣永慶高中佘博渝、官承澤、林漢與共同構思研發的「AI輔助過坎三角輪輪椅」，摘下該校參賽以來首面金牌。（永慶高中提供）

    2025/02/18 16:57

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕2025年IEYI世界青少年發明展台灣選拔賽，嘉義縣永慶高中、溪口國中各有6件、7件作品參賽，永慶高中囊括1金1銀4銅，溪口國中也有1金1銀2銅3佳作，代表嘉義縣參賽的作品全數獲獎，其中永慶佘博渝、官承澤、林漢與構思研發的「AI輔助過坎三角輪輪椅」不僅摘下該校參賽以來首面金牌，更獲得至上電子股份有限公司特別獎；溪中劉睿騏、孫伃靚、朱意蓉研發的「龜兔賽跑-超慢跑復健裝置」摘下金牌，再創佳績。

    參與「AI輔助過坎三角輪椅」發明構想，佘博渝表示，會有此發明構想，目的是想幫助輪椅族克服行動障礙，透過結構改良與AI大數據導航分析，讓輪椅能順利跨越路面高低差與進出低底盤公車，提升行動自由度。

    金牌好手官承澤指出，這場比賽不僅是競賽，更是一場學習與成長的機會，透過AI互動模擬軟體練習，在正式發表時更加自信，也更能掌握評審關注的重點。

    林漢與也說，這次發明展過程中雖曾遇到挫折，但團隊齊心努力克服問題，最終獲得金牌是意外的驚喜，是一段難忘且珍貴的經歷。

    除「AI輔助過坎三角輪椅」獲金牌獎，林庭褘、李冠宏、郭釋維的「自動導護及災區阻攔系統」獲銀牌獎，銅牌則有吳柏毅、蕭士鈞的「烘動各件」、林昕咏、羅泰森的「多工感測器」、黃亭叡、高郁鈞「溫差發電制冷杯架」和賴庭宥「第三隻手」。

    永慶高中校長郭春松強調，學生的傑出獲得榮譽，背後代表的意義是學生不懈努力與教師團隊細心指導的成果，更是學校多年來科技教育的積累，這場比賽不僅是對學生的肯定，也讓永慶高中在國際舞台上展現創新精神與實踐能力。

    溪口勇奪金牌的孫伃靚表示，之所以發明「龜兔賽跑-超慢跑復健裝置」，目的是想幫助阿公阿嬤喜歡運動，讓無聊的超慢跑運動變有趣。

    溪口國中校長謝正裕指出，這些獎項的背後，是學生不懈努力與教師團隊細心指導的成果，同時要特別感謝研華電子對專案式學習課程的支持，每年捐贈10萬元專案發展基金，讓學生能無後顧之憂地投入創新研發與國際競賽，為台灣培養更多未來創新人才。

    嘉義縣溪口國中劉睿騏、孫伃靚、朱意蓉共同研發的「龜兔賽跑-超慢跑復健裝置」摘下金牌，（溪中國中提供）

    嘉義縣溪口國中劉睿騏、孫伃靚、朱意蓉共同研發的「龜兔賽跑-超慢跑復健裝置」摘下金牌，（溪中國中提供）

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