愛心神助攻！彰化燈籠義賣「老担」拆帳篷 愛心客搶捐10萬助家扶兒上學

彰化家扶中心感謝手搖杯業者提供免費茶飲給「老担」志工。（彰化家扶中心提供）

2025/02/18 17:29

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化家扶中心義賣元宵古早燈籠今年邁入第30年，由於元宵節當天下雨，也讓整體義賣金額比去減少4、50萬元，連「老担」都大受影響。該中心主任王震光表示，但最令人感動的一刻，就是在拆帳篷時，愛心客拿了10萬元來捐，助「老担」累計金額一舉衝破100萬元。

王震光表示，每年義賣燈籠最後一天都是元宵節，也是金額衝高的關鍵時刻，只是今年碰到下雨，彰化市曉陽路、民族路口的「老担」，因為燈籠都是紙燈籠，怕雨淋濕了燈籠，只好下午3點就收攤，連「老担」愛心義賣箱的錢，也全都淋溼了，拿回彰化家扶中心，還出動吹風機來吹乾再點收。

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王震光強調，「老担」今年原本的義賣金額為96萬餘元，還好有愛心客趕在最後一刻拿了10萬元來捐，讓「老担」義賣總額衝到106萬元，衝破100萬元門檻，雖然未及去年112萬元水準，但仍然超越2023年103萬元。

王震光指出，「老担」往年都有神秘客，今年在一開始就來捐錢，沒想到，在最後還有「愛心客」大手筆捐10萬元，都讓人非常感動。而「老担」擺攤5天，鄰近的鴨肉飯業者有無償供應電力，還有愛心手搖杯業者也連續提供茶飲，靠著群眾愛心，讓今年燈籠義賣總金額來到350萬元，讓古早燈籠義賣創辦人李世湧、黃惠雪夫妻檔也都無比感恩。

彰化家扶中心古早燈籠義賣，感謝鴨肉飯業者無償提供「老担」電力。（彰化家扶中心提供）

彰化家扶中心古早燈籠義賣今年是第30年，「老担」義賣金額在愛心客捐10萬元，最終衝破100萬元。（資料照）

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