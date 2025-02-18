客發中心愛心義賣 迎春送暖做公益

客發中心主任何金樑於今（18）日將義賣善款送交到家庭扶助基金會苗栗分事務所。（圖由客發中心提供）

2025/02/18 16:15

〔記者彭健禮／苗栗報導〕客家委員會客家文化發展中心所轄台灣客家文化館，致力於實踐社會責任及推廣客家文化，藉由新春活動推廣客庄文化，並集結民間企業及遊客的愛心，透過活動與社福機構合作，募集各方捐贈的禮品進行義賣，3天的活動共募得5萬1000元，全數捐贈給苗栗縣3處社福團體。

客發中心今（18）日前往家庭扶助基金會苗栗分事務所、苗栗縣自閉症協進會及聲暉協進會等三個單位進行簡單又溫馨的新春愛心傳遞，3社福單位也都回贈感謝狀，也希望未來能透過這樣的模式幫助更多人。

請繼續往下閱讀...

客發中心主任何金樑表示，客發中心長期關注並積極響應聯合國永續發展目標（SDGs），特別關注SDG 10「減少不平等」及SDG 11「永續城鄉發展」，透過推動文化共融與社會參與，促進多元族群與弱勢群體對文化的接觸與理解。

何金樑指出，義賣活動的善款捐贈展現文化活動不僅是傳統的展演與推廣，更是社會關懷的重要橋樑，進一步強化社會凝聚力，促進公眾公平地享有文化資源與關懷，充分體現文化平權的核心價值，更重要的是要像努力付出關懷弱勢的團體，表達敬佩及感謝，也歡迎大家，有閒來台灣客家文化館行尞。

客發中心主任何金樑於今（18）日將義賣善款送交到苗栗縣自閉症協進會。（圖由客發中心提供）

客發中心組長江盛來代表客發中心捐贈春節活動義賣所得送暖至社團法人苗栗聲暉協進會。（圖由客發中心提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法