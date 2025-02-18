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    台中「太子置地廣場大里館」動土 預計2028年營運

    「太子置地廣場－大里館」今天舉行動土典禮，將興建地下3層、地上5層的大型商場。（記者陳建志攝）

    「太子置地廣場－大里館」今天舉行動土典禮，將興建地下3層、地上5層的大型商場。（記者陳建志攝）

    2025/02/18 16:40

    〔記者陳建志／台中報導〕「台中市大里區市七及廣二用地合併開發BOT案」今天舉行動土典禮，將由統一集團旗下太子建設斥資5.6億元，興建地下3層、地上5層的大型商場「太子置地廣場－大里館」，預計2028年完工營運，將匯集統一集團旗下知名品牌，及其他知名服飾與餐飲，成為大里的新地標，並帶來200人的就業機會。

    位於大里德芳路2段、永隆路口的「太子置地廣場－大里館」今天舉行動土典禮，象徵這座結合綠意、商業與社區共融的複合式商場正式啟動建設，包括統一集團協理張國光、市府經濟發展局長張峯源、財政局主秘李芷玲、大里區公所副區長張鎮昌、市議員林碧秀、林德宇、李天生、新里里長何世琦等人都出席。

    市府經發局表示，這座商場以「大里之森」為設計理念，從建築外觀到內部空間皆融入大量綠意元素，營造出如公園般的購物環境，整棟建物為地下3層、地上5層的建築，未來將匯集統一集團旗下知名品牌，及其他知名服飾與餐飲，並與鄰近的大里環保公園合作，舉辦環保文創市集、鄰里音樂會及公益活動。

    經發局長張峯源表示，此項BOT案特許期為50年，由統一集團旗下太子建設轉投資，金額達5.6億元，市府預計可收取開發權利金200萬元、固定權利金2000萬元及變動權利金約3.1億元，除為市庫帶來可觀收益，同時也將創造超過200個就業機會，帶動大里整體經濟發展。

    經發局表示，整棟建物為地下3層、地上5層的大型商場，周邊商業機能成熟，預計2028年完工、營運。

    「太子置地廣場－大里館」今天由統一集團協理張國光（左3）、市府經發局長張峯源（左2）等人舉行動土典禮，完工後將成為大里新地標。（記者陳建志攝）

    「太子置地廣場－大里館」今天由統一集團協理張國光（左3）、市府經發局長張峯源（左2）等人舉行動土典禮，完工後將成為大里新地標。（記者陳建志攝）

    「太子置地廣場－大里館」今天由統一集團協理張國光（左2）、市府經發局長張峯源（右2）等人舉行動土典禮，將興建地下3層、地上5層的大型商場。（記者陳建志攝）

    「太子置地廣場－大里館」今天由統一集團協理張國光（左2）、市府經發局長張峯源（右2）等人舉行動土典禮，將興建地下3層、地上5層的大型商場。（記者陳建志攝）

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