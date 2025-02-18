竹北「2025陌上花開季」擴大規模 走入田野聽音樂、夜觀星

新竹縣竹北市西區的「2025陌上花開季」將於3月8日至3月16日登場，今年擴大活動規模，邀請全國民眾來感受竹北的自然風光與藝術魅力！ （記者廖雪茹攝）

2025/02/18 16:25

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市西區的「2025陌上花開季」將於3月8日至3月16日登場，今年擴大活動規模，將打造直徑40米的稻草圍牆展演區，邀請民眾親身走入田野間，聆聽音樂、悠閒品茗、體驗蔬烤，夜晚由專家帶領觀賞滿天星斗，感受竹北的自然風光與藝術魅力！

竹北市公所今（18）日舉行活動宣傳記者會，由市長鄭朝方、市民代表會主席林啟賢、副主席葉信輝等人，一同啟動金球綻開露出向日葵，宣告「陌上花開季」將在婦女節展開，並邀請新竹在地創作樂團青鳥合唱團，演唱特地為活動譜寫的輕快客家歌曲「來看花」，以音樂傳遞竹北的生活活力與土地情感。

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鄭朝方表示，本屆延續去年口碑盛讚的稻草音樂饗宴，在約3公傾的花海間，打造直徑40米的稻草圍牆展演區，邀請金曲獎入圍青鳥合唱團、南方二重唱、新竹爵士大樂隊，及人氣街頭歌手接力演出。今年還規劃多項豐富活動，包含現場報名的《向日葵採摘體驗》及《啤酒散步》。

以及需線上報名的《花海茶席體驗》，3月8日與15日1天4梯次，每梯40人，由茶藝師帶領大家悠閒品茗。《田園蔬烤》1天1梯，6人為一組，總計160組，每組酌收300元，蔬果由竹北市農會提供。《陌上看星星》每場100人，時間是3月8日及15日20：00 至20：40。

林啟賢說，陌上花開季自以往的花田囍市轉型，活動內容更貼近年輕族群。葉信輝希望西區除了推廣自然田園風光，也能打造運動設施空間。在地的溪州里長彭仁墩感謝公所改善澎湖窟步道，並邀請市民沿著埤塘、水圳走走。

鄭朝方提到，為扶植並推廣在地優質店家，去年開始與地方品牌共同推出餐食組。結合在地知名餐飲業者「拾吾豆乳」與「二十四分之一早午餐」聯合推出限量1000組「名品餐食套組」，每組售價200元，內含客製木餐盤、玻璃杯，以及招牌豆乳、天使潛艇三明治莓果與青醬舒肥雞兩款口味，以及蝴蝶酥等特色餐點。

2/21-25開放竹北市民線上報名，2/26-3/5開放所有民眾報名，額滿為止。報名規則以公告為主，詳情請關注「竹北市公所」臉書粉專。

竹北市公所邀請創作樂團青鳥合唱團，演唱特地為陌上花開季活動譜寫的輕快客家歌曲「來看花」，以音樂傳遞竹北的生活活力與土地情感。（記者廖雪茹攝）

竹北市公所結合在地知名餐飲業者「拾吾豆乳」與「二十四分之一早午餐」聯合推出限量1000組「名品餐食套組」。（記者廖雪茹攝）

新竹縣竹北市西區的「2025陌上花開季」將於3月8日至3月16日登場，市公所和代表會邀請里長們舉行活動宣傳記者會。（記者廖雪茹攝）

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