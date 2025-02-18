桃機二航廈行李分揀系統故障排除 6航班行李延誤30分鐘

桃機第二航廈今日上午5時30分行李分揀系統發生異常，立即採取人工分揀措施。（記者姚介修攝）

2025/02/18 16:07

〔記者姚介修／桃園機場報導〕桃園機場機二航廈行李分揀系統今天清早故障，行李無法自動分揀前往出境班機行李櫃。機場公司緊急改採人工分揀，並已於下午1時20分恢復正常運作，本次事件造成6個航班行李分揀延誤約30分鐘。

行李系統故障發生在今日上午5時30分，第二航廈行李分揀系統發生訊號傳輸異常，導致行李無法自動分揀前往出境班機行李櫃。機場公司立即啟動緊急應變機制，確認旅客報到櫃檯行李輸送系統及X光安檢系統運作正常，並採取人工分揀措施，以降低對出境航班的影響。

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經盤點檢測，故障主要原因為行李處理系統防火牆設備異常，維修作業於下午1時20分完成，行李分揀系統恢復正常運作。

經統計，本次事件造成6個航班行李分揀延誤約30分鐘，佔全日640架次航班的比例未達1%。機場公司將持續強化系統監控與應變機制，以確保行李處理作業順暢。

本次事件造成6個航班行李分揀延誤約30分鐘。（記者姚介修攝）

本次事件造成6個航班行李分揀延誤約30分鐘。（記者姚介修攝）

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