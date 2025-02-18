6都稱願意改善道安6大共識 行人安全團體：仍有7大隱憂

未依公約納入行穿道標誌。（圖由「還路於民」提供）

2025/02/18 16:29

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部長陳世凱在本月14日與六都的交通局長座談，會後共同發表6大道路安全共識，其中5件與行人安全有關、1件與機車路權有關。行人安全倡議團體「還路於民」今天（18日）發表聲明，表示有看到政府推動交通安全的決心，但仍有7大隱憂，呼籲中央和地方政府都要努力，確保交通安全不只是口號。

「還路於民」指出，第一是「永續提升人行安全計畫」應系統性細膩處理，各級政府進行「人行道改善長度」時也應注意寬度、平整性、通用設計包括無障礙，以利嬰兒車、身障者等用路人能夠使用；「路口行人安全設施改善」應考量視野距離避免遮住兒少身軀及視野。

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此外，檢視部分「校園周邊暨行車安全道路」時發現人車視野因障礙物而受阻、不符合通用設計、僅學校四周有人行道但社區卻沒有而無法形成路網等，學童仍需在缺乏人行道的道路上與車輛爭道，風險依然存在。

政府應引入聯合國、美歐等先進國家作法「安全系統方法」（Safe System approach），確保交通環境能夠從系統性上主動預防事故發生，而非僅針對肇事熱點進行補救式修正。例如，台中東海女大生命案發生地點過去並非肇事熱點，但卻因系統性法規缺陷未獲改善，導致悲劇發生。

第二、預告與當下位置標誌竟無差異讓駕駛混亂，《道路交通標誌標線號誌設置參考指引》仍有良修空間，例如交通部因為認為國際行穿道（編號E12）與我國當心行人標誌（警34）功能相同，不在我國法規納入，然而交通部此舉迫使指引中出現了匪夷所思的設計－行人穿越道「預告與當下位置」的標誌均相同、沒有差異，使得駕駛人可能混淆，降低了對行穿道的識別、對行人造成危險。交通部盡速良修法規，方能讓指引完善、保護行人安全。

第三、路權恢復正常化、提升駕促進人本交通改革。據新聞媒體報導，交通部長陳世凱表示「民眾或地方政府對兩段式左轉的感受不同，有些人甚至覺得兩段式更安全，不過在不同路口會有不同樣態，仍要看每個地方的狀況」，據我國締約的道路交通公約規定，50cc以上的機車不是慢車。然而國家以慢車觀念來管理機車，又以特別低的鑑別方式考驗所有車種駕駛人，無法鑑別出具備符合國際正確安全駕駛觀念的駕駛人，所以造成駕駛人感受不同。

另外，政府無科學根據地限縮機車路權並限制強制兩段式轉彎，卻本末倒置忽略各種駕照濫發之起因，猶如蝴蝶效應般影響自行車等真正慢車、行人路權。

例如將速度差異極大的工具-機車與自行車允許共用於狹小「機慢車道」，導致自行車等慢車沒有安全空間，時有所聞碰撞事件發生。又例如為了更大的兩段式左轉空間，因而犧牲人行道、行穿道空間等案例，讓人車爭道，甚至身障者必須繞路更遠的路。

另外機車被限制於最多外側兩車道通行，導致與公車停靠動線交織，讓公車、機車、慢車被限縮於有限的道路寬度，使得三方用路人安全性下降，無助於人本交通發展。

交通部甚至近期修法規，允許各級政府設置T字路口的待轉區時得削減人行道，卻無明確定義行人可通過定義，各地因地制宜施作，嚴重影響身障者通行權益，本會感到遺憾。

第四、用科學計算確保行人安全。「還路於民」認為，單純「推動路口停止線與行穿線淨距修正以2-3公尺」視為完整修法並不充分，不僅只有路口，路段中也有行穿線。同時應根據科學計算，以最高設計速率換算足夠視野距離及範圍之淨距的表格，供各級政府依循施作。

政府應同時在駕訓及考驗標準納入-當行穿道前有相鄰車道的車輛停等時，駕駛人必須具備防衛駕駛觀念，即「能以確認有無行人及隨時停止的速度來超越鄰車」。本會認為只有當交通3E（工程、教育與監理、執法）互相配合，才能構成完整的行人安全環境。

第五、行穿道照明非僅靠顏色變更即可確保安全。請國家留意更多細節，包括行穿道與道路照明色溫差異，如德國規定行穿道照明色溫需異於道路照明，並有黃、白2種顏色可選。此外也須確保色溫範圍、光線指向性，或是避免光線均勻性不佳導致駕駛人視野受影響，以及光汙染、是否需延伸至人行道更深處增加駕駛人反應時間、夜間不得閃爍避免眩光等許多細節。

德國及部分先進國家更對「無行車號誌之行穿道」有更完善規範，例如設置行人庇護島、規範駕駛人目視行穿道兩側的視野距離、採用內照式照明的國際行穿道標誌等。

第六、透光率政策更應完善。交通部的柔性建議中，竟然在前側窗建議透光率下限為35%，這嚴重違反國際規定及無視學術研究，甚至公路局僅邀請如相關業者等利益關係人參與會議，卻缺乏公民道安團體等等參與。

「還路於民」呼籲應參照國際法規定擋風玻璃及前側車窗透光率至少為70%，並就整體交通環境的安全為出發，衡量其餘車窗透光率下限，並提醒透光率政策勿「雷聲大雨點小」。

第七、駕訓精進、法規接軌、對症下藥，補足郊區人行道缺失。「還路於民」表示，認同高雄交通局長張淑娟於會議上提出「駕訓制度精進」、「省道法規與市區道路法規接軌」以及「科學化分析交通事故，如頭部外傷成因探討、道安資訊平台介接更多資料庫」。

舉例來說現行法規規定郊區之公路不設人行道為原則，曾經發生真實案例－走在郊區公路、靠邊的行人被撞時，被公路局判定為主要肇事人，然而現場沒路肩更沒有人行道可走，呼籲交通部應盡速與公民道安團體討論調整精進。

法規的缺失-缺乏行穿線位置標誌使駕駛人混淆。（圖由「還路於民」提供）

停止線退縮與視野距離的影響。（圖由「還路於民」提供）

不同透光度隔熱紙的透光效果。（圖由「還路於民」提供）

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