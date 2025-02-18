航空城安置住宅 張善政建議不受央行限貸令限制

航空城安置住宅A18基地鄰近高鐵桃園站。（住宅處提供）

2025/02/18 17:06

〔記者謝武雄／桃園報導〕行政院航空城專案小組今召開第25次會議，桃園市長張善政出席會議時建議，航空城配售住宅希望排除央行限貸令之外，並請行政院協調各金融機構列入優先核貸對象，政務委員陳金德認為可行，也要求中央銀行、金管會，以航空城為重大建設研議專案放寬限制與協調優先核貸之可行性。

航空城區段徵收計畫採先建後遷政策，其中安置住宅部分今年即將完工，專案小組會議於航空城工程管理中心舉行第25次委員會議並視察工程進度，張善政也就目前安置街廓土地五大管線及公共設施進度、點交作業、民眾房屋興建協處措施、安置住宅工程及後續交屋期程等進行報告與討論。

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張善政表示，安置街廓土地瓦斯、自來水、電信佈線皆已完成，電力佈纜於月底完成，市府於1月15日起陸續辦理土地點交；針對民眾房屋重建，市府建管處提供核發建照之專人諮詢、標準圖說、專審櫃台、流程簡化、統一備製文件等五大服務措施，協助民眾瞭解各項建築時間點與流程，同時調查民眾重建進度及需協助事項，以積極協助民眾完成安置，加快先建後遷腳步。

安置住宅部分，張善政說，2月起已經陸續取得使用執照，預計4、5月通知繳款、移轉登記以及驗交屋，如期在8月完成交屋；另外安置住宅戶反映，希望排除限貸令之適用範圍，以放寬貸款成數限制、希望中央協調各金融機構將航空城安置戶列入優先核貸對象等訴求，以協助民眾順利安置。

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