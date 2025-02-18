鞏固台南黃金海岸養灘成果 立委擬爭取2.8億離岸堤經費

立委林俊憲（前左二）與中央水利署有關官員、地方民代會勘商討台南黃金海岸養灘的可行方案。（記者王俊忠攝）

2025/02/18 16:34

〔記者王俊忠／台南報導〕台南南區黃金海岸沙灘長年受海浪侵蝕，沙灘流失問題嚴重，影響沿海生態與當地居民生活安全。為了改善海岸侵蝕問題，立委林俊憲積極向中央政府爭取離岸堤建設經費，鞏固養灘，18日邀中央有關部門與地方民代前往會勘，計劃向中央爭取2.8億元再設置離岸堤，強化養灘效果。

林俊憲邀集經濟部水利署副署長林元鵬、水利署第六河川分署長謝明昌、成大水利系教授董東璟、南市區漁會及市議員林依婷、李啟維、周嘉韋、南區區長蕭秀華與喜樹、灣裡在地里長到黃金海岸沙灘會勘，瞭解海岸線退縮問題並探討如何更積極守護養灘成果。

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林俊憲認為，黃金海岸養灘成果來之不易，但若無進一步的離岸堤設施保護，沙源可能迅速流失，使養灘前功盡棄。因此，積極向水利署爭取預算，推動離岸堤建設，以減緩海浪侵蝕力道，此次預計再投入2.8億元設置離岸堤，同時未來能導入智慧監測技術，讓沙灘能長久維持，盼有效提升養灘效果，守護台南美麗的海岸線，提升海岸觀光環境。

水利署方面提到，離岸堤設置需考量海流變化、沙源穩定性及生態影響，目前已啟動相關海洋水流實驗，將透過科學實驗數據、評估最適合有效的設置方案，所需經費也將全力支持，確保計畫能儘快推動。

出席的市議員也強調，未來中央務必積極與在地居民及漁民溝通，透過說明會或座談會，讓地方充分了解離岸堤的效益及對養殖工作的影響，確保推動成效符合地方需求，大家一起守護台南的海岸環境與漁業發展。

台南南區黃金海岸過去為了養灘興建的突堤，在颱風來時仍有沙源流失的情形。（圖：林俊憲服務處提供）

立委林俊憲（中發言者）與中央水利署有關官員、地方民代會勘商討台南黃金海岸養灘的可行方案。（圖：林俊憲服務處提供）

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